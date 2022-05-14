https://sputnik-georgia.ru/20220514/politolog-schitaet-chto-saakashvili-ne-budet-pereveden-na-lechenie-v-zarubezhnuyu-kliniku-266639888.html

Политолог считает, что Саакашвили не будет переведен на лечение в зарубежную клинику

Политолог считает, что Саакашвили не будет переведен на лечение в зарубежную клинику

Политолог Петре Мамрадзе считает, что экс-президент Михаил Саакашвили не будет переведен на лечение в зарубежную клинику, об этом он заявил в интервью Sputnik... 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T09:33+0400

2022-05-14T09:33+0400

2022-05-14T09:38+0400

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Саакашвили вторые сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему. Он был переведен в нее из тюрьмы в четверг по предложению министерства юстиции для проведения обследования.Семья и соратники экс-президента требуют его перевода на лечение за рубеж.Согласно законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, ранее таких прецедентов не было.Ранее министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.

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