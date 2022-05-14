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Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии
Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии
Трагедия произошла, когда тринадцатилетний мальчик катался на велосипеде 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Подросток, которого накануне сбил автомобиль на центральной улице в городе Хашури, скончался в клинике, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным ТВ, трагедия произошла накануне вечером – тринадцатилетний Ника Банцадзе катался на велосипеде на центральной улице, когда его сбил проезжавший автомобиль. Позже выяснилось, что за руле машины сидел восемнадцатилетний местный житель, который решил погонять по городу на высокой скорости. Все обстоятельства аварии выясняет полиция и эксперты.
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии

Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии

17:05 14.05.2022 (обновлено: 19:27 14.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Трагедия произошла, когда тринадцатилетний мальчик катался на велосипеде
ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Подросток, которого накануне сбил автомобиль на центральной улице в городе Хашури, скончался в клинике, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным ТВ, трагедия произошла накануне вечером – тринадцатилетний Ника Банцадзе катался на велосипеде на центральной улице, когда его сбил проезжавший автомобиль.
Позже выяснилось, что за руле машины сидел восемнадцатилетний местный житель, который решил погонять по городу на высокой скорости.
Все обстоятельства аварии выясняет полиция и эксперты.
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