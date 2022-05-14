https://sputnik-georgia.ru/20220514/skonchalsya-podrostok-popavshiy-v-dtp-na-vostoke-gruzii-266646885.html

Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии

Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии

Трагедия произошла, когда тринадцатилетний мальчик катался на велосипеде 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T17:05+0400

2022-05-14T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Подросток, которого накануне сбил автомобиль на центральной улице в городе Хашури, скончался в клинике, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным ТВ, трагедия произошла накануне вечером – тринадцатилетний Ника Банцадзе катался на велосипеде на центральной улице, когда его сбил проезжавший автомобиль. Позже выяснилось, что за руле машины сидел восемнадцатилетний местный житель, который решил погонять по городу на высокой скорости. Все обстоятельства аварии выясняет полиция и эксперты.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии