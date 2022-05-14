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Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии
Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии
Трагедия произошла, когда тринадцатилетний мальчик катался на велосипеде 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T17:05+0400
2022-05-14T17:05+0400
2022-05-14T19:27+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Подросток, которого накануне сбил автомобиль на центральной улице в городе Хашури, скончался в клинике, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным ТВ, трагедия произошла накануне вечером – тринадцатилетний Ника Банцадзе катался на велосипеде на центральной улице, когда его сбил проезжавший автомобиль. Позже выяснилось, что за руле машины сидел восемнадцатилетний местный житель, который решил погонять по городу на высокой скорости. Все обстоятельства аварии выясняет полиция и эксперты.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Скончался подросток, попавший в ДТП на востоке Грузии
17:05 14.05.2022 (обновлено: 19:27 14.05.2022)
Трагедия произошла, когда тринадцатилетний мальчик катался на велосипеде
ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Подросток, которого накануне сбил автомобиль на центральной улице в городе Хашури, скончался в клинике, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным ТВ, трагедия произошла накануне вечером – тринадцатилетний Ника Банцадзе катался на велосипеде на центральной улице, когда его сбил проезжавший автомобиль.
Позже выяснилось, что за руле машины сидел восемнадцатилетний местный житель, который решил погонять по городу на высокой скорости.
Все обстоятельства аварии выясняет полиция и эксперты.