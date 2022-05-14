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Трагедия на западе Грузии: пожилого пастуха обнаружили мертвым в реке
Трагедия на западе Грузии: пожилого пастуха обнаружили мертвым в реке
Поисково-спасательная операция началась 8 мая 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T15:01+0400
2022-05-14T15:01+0400
2022-05-14T17:27+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Жителя района Самтредия на западе Грузии обнаружили мертвым в реке Губисцкали спустя шесть дней после его пропажи, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, 60-летний мужчина был пастухом и 8 мая не вернулся домой с пастбища. С тех пор в районе ведется поисково-спасательная операция.В данный момент тело находится в бюро экспертизы, где должны установить точную причину смерти мужчины.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Трагедия на западе Грузии: пожилого пастуха обнаружили мертвым в реке
15:01 14.05.2022 (обновлено: 17:27 14.05.2022)
Поисково-спасательная операция началась 8 мая
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Жителя района Самтредия на западе Грузии обнаружили мертвым в реке Губисцкали спустя шесть дней после его пропажи, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, 60-летний мужчина был пастухом и 8 мая не вернулся домой с пастбища. С тех пор в районе ведется поисково-спасательная операция.
В данный момент тело находится в бюро экспертизы, где должны установить точную причину смерти мужчины.