https://sputnik-georgia.ru/20220514/tragediya-na-zapade-gruzii-pozhilogo-pastukha-obnaruzhili-mertvym-v-reke-266644488.html

Трагедия на западе Грузии: пожилого пастуха обнаружили мертвым в реке

Трагедия на западе Грузии: пожилого пастуха обнаружили мертвым в реке

Поисково-спасательная операция началась 8 мая 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T15:01+0400

2022-05-14T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Жителя района Самтредия на западе Грузии обнаружили мертвым в реке Губисцкали спустя шесть дней после его пропажи, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, 60-летний мужчина был пастухом и 8 мая не вернулся домой с пастбища. С тех пор в районе ведется поисково-спасательная операция.В данный момент тело находится в бюро экспертизы, где должны установить точную причину смерти мужчины.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости