https://sputnik-georgia.ru/20220514/v-selakh-mtskheta-mtianeti-poyavyatsya-mobilnye-doma-yustitsii-266645716.html

В селах Мцхета-Мтианети появятся мобильные Дома юстиции

В селах Мцхета-Мтианети появятся мобильные Дома юстиции

Услуги Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам граждан 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T17:45+0400

2022-05-14T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Инновационный проект Минюста Грузии - мобильный Дом юстиции появится в пяти деревнях региона Мцхета-Мтианети, говорится в сообщении Дома юстиции.Отмечается, что до 470 услуг Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам жителей региона. В субботу с проектов регионе ознакомились министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, его заместители Тамар Ткешелашвили и Эрекле Гвинианидзе, а также губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе и представители местных властей. Мобильный дом юстиции — инновационный проект министерства юстиции, предлагающий услуги государственного и частного секторов десяткам деревень, где не работают общественные центры и дома юстиции. Проект был запущен в августе 2021 года и в настоящее время охватывает регионы Кахети, Шида Картли, Самегрело, Гурия, Аджария, Имерети и Мцхета-Мтианети.

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