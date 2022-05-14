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В селах Мцхета-Мтианети появятся мобильные Дома юстиции
В селах Мцхета-Мтианети появятся мобильные Дома юстиции
Услуги Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам граждан 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T17:45+0400
2022-05-14T17:45+0400
2022-05-14T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Инновационный проект Минюста Грузии - мобильный Дом юстиции появится в пяти деревнях региона Мцхета-Мтианети, говорится в сообщении Дома юстиции.Отмечается, что до 470 услуг Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам жителей региона. В субботу с проектов регионе ознакомились министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, его заместители Тамар Ткешелашвили и Эрекле Гвинианидзе, а также губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе и представители местных властей. Мобильный дом юстиции — инновационный проект министерства юстиции, предлагающий услуги государственного и частного секторов десяткам деревень, где не работают общественные центры и дома юстиции. Проект был запущен в августе 2021 года и в настоящее время охватывает регионы Кахети, Шида Картли, Самегрело, Гурия, Аджария, Имерети и Мцхета-Мтианети.
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В селах Мцхета-Мтианети появятся мобильные Дома юстиции
17:45 14.05.2022 (обновлено: 19:21 14.05.2022)
Услуги Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам граждан
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Инновационный проект Минюста Грузии - мобильный Дом юстиции появится в пяти деревнях региона Мцхета-Мтианети, говорится в сообщении Дома юстиции.
Отмечается, что до 470 услуг Дома юстиции будут доступны более 17 тысячам жителей региона.
В субботу с проектов регионе ознакомились министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, его заместители Тамар Ткешелашвили и Эрекле Гвинианидзе, а также губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе и представители местных властей.
Мобильный дом юстиции — инновационный проект министерства юстиции, предлагающий услуги государственного и частного секторов десяткам деревень, где не работают общественные центры и дома юстиции. Проект был запущен в августе 2021 года и в настоящее время охватывает регионы Кахети, Шида Картли, Самегрело, Гурия, Аджария, Имерети и Мцхета-Мтианети.