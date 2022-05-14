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В Тбилиси открылась книжная ярмарка They Said Books
В Тбилиси открылась книжная ярмарка They Said Books
Вход на мероприятие бесплатный, необходима только предварительная регистрация 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T12:01+0400
2022-05-14T12:01+0400
2022-05-14T12:01+0400
грузия
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книги
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Шестая по счету книжная ярмарка They Said Books отрылась в Тбилиси 14 мая, говорится в сообщении организаторов.На весенней ярмарке, которая продлится два дня, посетителей будет ждать широкий выбор старинных и редких книг. Мероприятие будет проходить по адресу ул. Ахвледиани, 10 с 13:00 до 20:00 по тбилисскому времени.В мероприятии примут участие писательница, поэтесса и филолог Диана Анфимиади, радиоведущая Мака Касрадзе и музыкальный журналист, радиоведущий Рези Хунцелия.Для посещения вечера необходимо зарегистрироваться на данной веб-странице: conceptevents.ge
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, книги
В Тбилиси открылась книжная ярмарка They Said Books
Вход на мероприятие бесплатный, необходима только предварительная регистрация
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Шестая по счету книжная ярмарка They Said Books отрылась в Тбилиси 14 мая, говорится в сообщении организаторов.
На весенней ярмарке, которая продлится два дня, посетителей будет ждать широкий выбор старинных и редких книг. Мероприятие будет проходить по адресу ул. Ахвледиани, 10 с 13:00 до 20:00 по тбилисскому времени.
В мероприятии примут участие писательница, поэтесса и филолог Диана Анфимиади, радиоведущая Мака Касрадзе и музыкальный журналист, радиоведущий Рези Хунцелия.
Для посещения вечера необходимо зарегистрироваться на данной веб-странице: conceptevents.ge