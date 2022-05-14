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Внешняя торговля Грузии выросла на треть
Внешняя торговля Грузии выросла на треть
Экспорт из Грузии за первые четыре месяца текущего года вырос на 32,8% 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T09:01+0400
2022-05-14T09:01+0400
2022-05-14T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2022 года вырос на 33,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,7 миллиарда долларов, что почти на 34% больше данных за январь-апрель 2021года.Экспорт составил 1,6 миллиарда долларов. Это на 32,8% больше, чем в январе-апреле 2021 года и примерно на 39,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году, говорится в сообщении.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 34,4% больше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии выросла на треть
Экспорт из Грузии за первые четыре месяца текущего года вырос на 32,8%
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2022 года вырос на 33,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,7 миллиарда долларов, что почти на 34% больше данных за январь-апрель 2021года.
Экспорт составил 1,6 миллиарда долларов. Это на 32,8% больше, чем в январе-апреле 2021 года и примерно на 39,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году, говорится в сообщении
.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 34,4% больше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.