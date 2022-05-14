https://sputnik-georgia.ru/20220514/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-vyrosla-na-tret-266627100.html

Внешняя торговля Грузии выросла на треть

Внешняя торговля Грузии выросла на треть

Экспорт из Грузии за первые четыре месяца текущего года вырос на 32,8% 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T09:01+0400

2022-05-14T09:01+0400

2022-05-14T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2022 года вырос на 33,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,7 миллиарда долларов, что почти на 34% больше данных за январь-апрель 2021года.Экспорт составил 1,6 миллиарда долларов. Это на 32,8% больше, чем в январе-апреле 2021 года и примерно на 39,4% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году, говорится в сообщении.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 34,4% больше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"