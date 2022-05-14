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Внимание автомобилистам: в Тбилиси закрывается еще один участок дороги

Внимание автомобилистам: в Тбилиси закрывается еще один участок дороги

Изменился и маршрут общественного транспорта, едущего из центра в районы Исани и Самгори 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T15:41+0400

2022-05-14T15:41+0400

2022-05-14T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Еще одна часть проспекта Кетеван Цамебули в центральном районе Тбилиси закроется с 14 мая в рамках ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы. По данный мэрии, с субботы проспект Кетеван Цамебули будет закрыт от метро "Авлабари" до пересечения с улицей Цинандали. В связи с этим меняется и маршрут общественного транспорта, едущего из центра в районы Исани и Самгори, и обратно. Теперь общественный транспорт не будет доезжать до станции метро "300 Арагвинцев", а будет спускаться по улице Леха Качинского в сторону набережной. Ремонт проспекта Кетеван Цамебули начался в январе 2022 года и продлится три года. В данный момент проводится первый этап работ. В рамках ремонта сменится полностью дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары. Осуществляет работы компания "Дин групп" и они обойдутся в 5,6 миллиона лари.

цинандали

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грузия, новости, цинандали, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители