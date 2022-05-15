https://sputnik-georgia.ru/20220515/chislo-prestupleniy-v-gruzii-sokratilos---novye-dannye--266647892.html

Число преступлений в Грузии сократилось - новые данные

Число преступлений в Грузии сократилось - новые данные

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T09:01+0400

2022-05-15T09:01+0400

2022-05-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Количество преступлений в Грузии в первом квартале 2022 года сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается в информации на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, в период с 1 января по 31 марта в Грузии было зафиксировано около 13,5 тысячи преступлений, из них раскрыто 49,1%. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Топ-5 преступлений Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за три месяца было зарегистрировано около 4,3 тысячи фактов, из которых раскрыто 42,4%. На второе место в первом квартале 2022 года вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 1,1 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто 85,5% Семейное насилие оказалось на третьем месте. В период с января по март сотрудники следственных органов зафиксировали 983 подобных преступления. Раскрыть удалось 72,7%. Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за три месяца в стране было зарегистрировано 16 убийств, из которых 6 - с особой жестокостью, 80 случаев нанесения вреда здоровью, 31 случай изнасилования и три случая торговли людьми. Скольких наказали? В январе-марте 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 5 743 человека, из которых 378 отбывали условный срок.При этом 1 802 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в первом квартале от различных преступлений признали 5 029 человек.

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