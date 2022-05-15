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Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото
Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото
В столице Грузии состоялось торжественное открытие мемориала "Грузинским Шиндлерам". Это памятник людям, которые спасали евреев во время Холокоста в годы... 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T20:00+0400
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Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.
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Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото 20:00 15.05.2022 (обновлено: 02:12 16.05.2022)
В столице Грузии состоялось торжественное открытие мемориала "Грузинским Шиндлерам". Это памятник людям, которые спасали евреев во время Холокоста в годы Второй мировой войны.
Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.
© photo: Sputnik / Stringer
Церемония открытия памятника "Грузинским Шиндлерам" состоялась в одном из городских парков в районе Варкетили на окраине Тбилиси.
Церемония открытия памятника "Грузинским Шиндлерам" состоялась в одном из городских парков в районе Варкетили на окраине Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Имена Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили теперь навсегда вписаны в историю.
Имена Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили теперь навсегда вписаны в историю.
© photo: Sputnik / Stringer
Это грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей.
Это грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди, которые гуляют по парку, теперь проходят мимо мемориала, который напоминает об ужасных событиях, которые никогда не должны повториться.
Люди, которые гуляют по парку, теперь проходят мимо мемориала, который напоминает об ужасных событиях, которые никогда не должны повториться.
© photo: Sputnik / Stringer
Имена грузин, которые помогали спасать евреев в годы Второй мировой войны, теперь часть истории тех трагических событий.
Имена грузин, которые помогали спасать евреев в годы Второй мировой войны, теперь часть истории тех трагических событий.
© photo: Sputnik / Stringer
На открытие мемориала в Грузию прибыла официальная делегация из Израиля.
На открытие мемориала в Грузию прибыла официальная делегация из Израиля.
© photo: Sputnik / Stringer
В церемонии открытия мемориала приняли участие дипломаты, представители общественности и представители руководства Грузии.
В церемонии открытия мемориала приняли участие дипломаты, представители общественности и представители руководства Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
"Грузинскими Шиндлерами" уроженцев Грузии прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера.
"Грузинскими Шиндлерами" уроженцев Грузии прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера.
© photo: Sputnik / Stringer
Оскар Шиндлер спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии.
Оскар Шиндлер спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии.