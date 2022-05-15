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Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото

Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото

В столице Грузии состоялось торжественное открытие мемориала "Грузинским Шиндлерам". Это памятник людям, которые спасали евреев во время Холокоста в годы... 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T20:00+0400

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Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, вов, вторая мировая война, израиль, фото