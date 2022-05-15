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Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото
Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото
В столице Грузии состоялось торжественное открытие мемориала "Грузинским Шиндлерам". Это памятник людям, которые спасали евреев во время Холокоста в годы... 15.05.2022, Sputnik Грузия
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Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.
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Грузинам, которые спасали евреев от Холокоста, поставили памятник в Тбилиси - фото

20:00 15.05.2022 (обновлено: 02:12 16.05.2022)
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В столице Грузии состоялось торжественное открытие мемориала "Грузинским Шиндлерам". Это памятник людям, которые спасали евреев во время Холокоста в годы Второй мировой войны.
Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.
© photo: Sputnik / Stringer

Церемония открытия памятника "Грузинским Шиндлерам" состоялась в одном из городских парков в районе Варкетили на окраине Тбилиси.

Церемония открытия памятника &quot;Грузинским Шиндлерам&quot; состоялась в одном из городских парков в районе Варкетили на окраине Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Церемония открытия памятника "Грузинским Шиндлерам" состоялась в одном из городских парков в районе Варкетили на окраине Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Имена Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили теперь навсегда вписаны в историю.

Имена Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили теперь навсегда вписаны в историю. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

Имена Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили теперь навсегда вписаны в историю.

© photo: Sputnik / Stringer

Это грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей.

Это грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Это грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди, которые гуляют по парку, теперь проходят мимо мемориала, который напоминает об ужасных событиях, которые никогда не должны повториться.

Люди, которые гуляют по парку, теперь проходят мимо мемориала, который напоминает об ужасных событиях, которые никогда не должны повториться. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Люди, которые гуляют по парку, теперь проходят мимо мемориала, который напоминает об ужасных событиях, которые никогда не должны повториться.

© photo: Sputnik / Stringer

Имена грузин, которые помогали спасать евреев в годы Второй мировой войны, теперь часть истории тех трагических событий.

Имена грузин, которые помогали спасать евреев в годы Второй мировой войны, теперь часть истории тех трагических событий. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Имена грузин, которые помогали спасать евреев в годы Второй мировой войны, теперь часть истории тех трагических событий.

© photo: Sputnik / Stringer

На открытие мемориала в Грузию прибыла официальная делегация из Израиля.

На открытие мемориала в Грузию прибыла официальная делегация из Израиля. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

На открытие мемориала в Грузию прибыла официальная делегация из Израиля.

© photo: Sputnik / Stringer

В церемонии открытия мемориала приняли участие дипломаты, представители общественности и представители руководства Грузии.

В церемонии открытия мемориала приняли участие дипломаты, представители общественности и представители руководства Грузии. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

В церемонии открытия мемориала приняли участие дипломаты, представители общественности и представители руководства Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

"Грузинскими Шиндлерами" уроженцев Грузии прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера.

&quot;Грузинскими Шиндлерами&quot; уроженцев Грузии прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

"Грузинскими Шиндлерами" уроженцев Грузии прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера.

© photo: Sputnik / Stringer

Оскар Шиндлер спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии.

Оскар Шиндлер спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Оскар Шиндлер спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии.

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