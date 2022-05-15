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Международный день памяти жертв СПИДа отметили в Тбилиси
Международный день памяти жертв СПИДа отметили в Тбилиси
По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T17:41+0400
2022-05-15T17:41+0400
2022-05-15T18:21+0400
грузия
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спид
научно-практический центр инфекционной патологии, спида и клинической иммунологии
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв СПИДа, который отмечают 15 мая во всем мире, прошло в Научно-практическом центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси.Во дворе клиники врачи зажгли свечи и выпустили в небо воздушные шары. В настоящее время в центре состоит на учете 9349 ВИЧ-инфицированных. Из них 6982 мужчины и 2367 женщин. Большинству из них от 29 до 39 лет.В последние годы в Грузии снизилась смертность больных ВИЧ/СПИДом. По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой.Инфекционист: Грузия одной из первых стран мира победит СПИД >>Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году в Абхазии.На сегодняшний день почти 38 миллионов человек в мире инфицированы ВИЧ.Международный день памяти жертв СПИДа отмечается в Грузии уже 26 лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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грузия, общество, новости, спид, научно-практический центр инфекционной патологии, спида и клинической иммунологии
Международный день памяти жертв СПИДа отметили в Тбилиси
17:41 15.05.2022 (обновлено: 18:21 15.05.2022)
По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв СПИДа, который отмечают 15 мая во всем мире, прошло в Научно-практическом центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси.
Во дворе клиники врачи зажгли свечи и выпустили в небо воздушные шары. В настоящее время в центре состоит на учете 9349 ВИЧ-инфицированных. Из них 6982 мужчины и 2367 женщин. Большинству из них от 29 до 39 лет.
В последние годы в Грузии снизилась смертность больных ВИЧ/СПИДом. По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой.
Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году в Абхазии.
На сегодняшний день почти 38 миллионов человек в мире инфицированы ВИЧ.
Международный день памяти жертв СПИДа отмечается в Грузии уже 26 лет.