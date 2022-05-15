https://sputnik-georgia.ru/20220515/mezhdunarodnyy-den-pamyati-zhertv-spida-otmetili-v-tbilisi-266655372.html

Международный день памяти жертв СПИДа отметили в Тбилиси

Международный день памяти жертв СПИДа отметили в Тбилиси

По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T17:41+0400

2022-05-15T17:41+0400

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грузия

общество

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спид

научно-практический центр инфекционной патологии, спида и клинической иммунологии

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв СПИДа, который отмечают 15 мая во всем мире, прошло в Научно-практическом центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси.Во дворе клиники врачи зажгли свечи и выпустили в небо воздушные шары. В настоящее время в центре состоит на учете 9349 ВИЧ-инфицированных. Из них 6982 мужчины и 2367 женщин. Большинству из них от 29 до 39 лет.В последние годы в Грузии снизилась смертность больных ВИЧ/СПИДом. По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой.Инфекционист: Грузия одной из первых стран мира победит СПИД >>Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году в Абхазии.На сегодняшний день почти 38 миллионов человек в мире инфицированы ВИЧ.Международный день памяти жертв СПИДа отмечается в Грузии уже 26 лет.

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грузия, общество, новости, спид, научно-практический центр инфекционной патологии, спида и клинической иммунологии