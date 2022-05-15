https://sputnik-georgia.ru/20220515/nikakikh-gribkov-i-vrediteley-rasteniya-v-tbilisi-obrabatyvayut-khimikatami--266606635.html

Никаких грибков и вредителей: растения в Тбилиси обрабатывают химикатами

Никаких грибков и вредителей: растения в Тбилиси обрабатывают химикатами

Парки и площади грузинской столицы обрабатывают специальными растворами 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Тбилиси начались активные работы по обработке растений химикатами с целью превенции распространения заболеваний, говорится в сообщении столичной мэрии.На данном этапе комплексные работы как против вредителей, так и грибковых заболеваний прошли на территории парка "Мзиури".В этом году работы по обработке растений химикатами пройдут в парке Ваке, на улице Тарамашвили, на площади Саакадзе, на площади 26 мая, на проспекте Чавчавадзе, на улице Меликишвили, Гулуа, на Кахетинском шоссе, на проспекте Руставели, в скверах имени Шевченко и Мусхелишвили.Указанные работы на территории столицы проводит компания "Экосервис груп", которая оснащена современной техникой. С 2021 года по сегодняшний день компания провела работы по обработке растений химикатами на сотни озелененных территорий. "Экосервис груп" продолжит работы в активном режиме в течение всего года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, экология