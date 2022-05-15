https://sputnik-georgia.ru/20220515/oppozitsiya-namerena-lishit-pravitelstvo-gruzii-chasti-polnomochiy-266656976.html

Оппозиция намерена лишить правительство Грузии части полномочий

Оппозиция намерена лишить правительство Грузии части полномочий

Срок действия специальных полномочий правительства для управления эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией был продлен до 1 января 2023 года 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T19:34+0400

2022-05-15T19:34+0400

2022-05-15T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело" подготовила законопроект, в котором требует отмены закона "Об общем здравоохранении", наделяющего правительство рядом полномочий в период пандемии, он будет внесен на рассмотрение в парламентское бюро в понедельник.Как отмечают авторы законопроекта, правительство принимает неконституционные решения с 2020 года по сегодняшний день в вопросах по управлению пандемией коронавируса, а парламент отказался от выполнения одной из своих основных конституционных функций — парламентского контроля и права принимать решения, обеспечивая их исполнение. Закон "Об общем здравоохранении" был принят парламентом в связи с пандемией коронавируса в 2020 году и позволил правительству осуществлять определенные полномочия.Срок действий специальных полномочий правительства для управления эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией был продлен до 1 января 2023 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, общество, лело для грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса