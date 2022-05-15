https://sputnik-georgia.ru/20220515/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-266658890.html

Погода в Грузии ухудшится

Погода в Грузии ухудшится

На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T22:38+0400

2022-05-15T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. С вечера 15 мая и до конца дня 16 мая в Грузии, в особенности в восточной части страны, ожидаются дожди и грозы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, местами будет дуть сильный западный ветер.Дождь может вызвать повышение уровня воды в реках. На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, прогноз погоды