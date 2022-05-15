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Погода в Грузии ухудшится
Погода в Грузии ухудшится
На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T22:38+0400
2022-05-15T22:38+0400
2022-05-15T23:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. С вечера 15 мая и до конца дня 16 мая в Грузии, в особенности в восточной части страны, ожидаются дожди и грозы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам синоптиков, местами будет дуть сильный западный ветер.Дождь может вызвать повышение уровня воды в реках. На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, прогноз погоды
Погода в Грузии ухудшится
22:38 15.05.2022 (обновлено: 23:30 15.05.2022)
На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. С вечера 15 мая и до конца дня 16 мая в Грузии, в особенности в восточной части страны, ожидаются дожди и грозы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, местами будет дуть сильный западный ветер.
Дождь может вызвать повышение уровня воды в реках. На небольших речках возможны паводки, а в горных районах могут активизироваться оползни.