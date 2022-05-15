https://sputnik-georgia.ru/20220515/posle-trekh-pobed-podryad-totinosin-poterpel-obidnoe-porazhenie-266656070.html

После трех побед подряд Тотиносин потерпел обидное поражение

После трех побед подряд Тотиносин потерпел обидное поражение

Для того чтобы продвинуться в рейтинге, грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T18:56+0400

2022-05-15T18:56+0400

2022-05-15T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, потерпел четвертое поражение на летнем турнире в Токио.В воскресенье Тотиносин проиграл шестому маэгасира Востока Уру. Казалось бы, грузинский сумоист должен был выиграть поединок, но против него был использован прием катасукаши.После восьмого дня соревнований у Горгадзе четыре поражения и четыре победы.Для того чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед. Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада.В понедельник Тотиносин сразится с шестым маэгасирой Запада Вакамотохару, у которого отрицательный баланс встреч - пять поражений и три победы.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.

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