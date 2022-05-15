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После трех побед подряд Тотиносин потерпел обидное поражение
После трех побед подряд Тотиносин потерпел обидное поражение
Для того чтобы продвинуться в рейтинге, грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T18:56+0400
2022-05-15T18:56+0400
2022-05-15T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, потерпел четвертое поражение на летнем турнире в Токио.В воскресенье Тотиносин проиграл шестому маэгасира Востока Уру. Казалось бы, грузинский сумоист должен был выиграть поединок, но против него был использован прием катасукаши.После восьмого дня соревнований у Горгадзе четыре поражения и четыре победы.Для того чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед. Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада.В понедельник Тотиносин сразится с шестым маэгасирой Запада Вакамотохару, у которого отрицательный баланс встреч - пять поражений и три победы.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
После трех побед подряд Тотиносин потерпел обидное поражение
18:56 15.05.2022 (обновлено: 19:19 15.05.2022)
Для того чтобы продвинуться в рейтинге, грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под японским именем Тотиносин, потерпел четвертое поражение на летнем турнире в Токио.
В воскресенье Тотиносин проиграл шестому маэгасира Востока Уру. Казалось бы, грузинский сумоист должен был выиграть поединок, но против него был использован прием катасукаши.
После восьмого дня соревнований у Горгадзе четыре поражения и четыре победы.
Для того чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед. Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада.
В понедельник Тотиносин сразится с шестым маэгасирой Запада Вакамотохару, у которого отрицательный баланс встреч - пять поражений и три победы.
Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.