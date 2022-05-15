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Последний звонок едва не обернулся трагедией для школьников в Кахети
Последний звонок едва не обернулся трагедией для школьников в Кахети
Между собой столкнулись четыре автомобиля, пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T18:18+0400
2022-05-15T18:18+0400
2022-05-15T18:51+0400
грузия
новости
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дтп
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik.Трое выпускников пострадали в результате аварии на центральной дороге в направлении Кварели в Кахети, сообщают местные СМИ.По информации очевидцев, между собой столкнулись четыре автомобиля.Пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники.На место ДТП прибыли полицейcкие и эксперты-криминалисты.По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дтп
Последний звонок едва не обернулся трагедией для школьников в Кахети
18:18 15.05.2022 (обновлено: 18:51 15.05.2022)
Между собой столкнулись четыре автомобиля, пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik.Трое выпускников пострадали в результате аварии на центральной дороге в направлении Кварели в Кахети, сообщают местные СМИ.
По информации очевидцев, между собой столкнулись четыре автомобиля.
Пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники.
На место ДТП прибыли полицейcкие и эксперты-криминалисты.
По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.