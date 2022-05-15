https://sputnik-georgia.ru/20220515/posledniy-zvonok-edva-ne-obernulsya-tragediey-dlya-shkolnikov-v-kakheti-266655752.html

Последний звонок едва не обернулся трагедией для школьников в Кахети

Последний звонок едва не обернулся трагедией для школьников в Кахети

Между собой столкнулись четыре автомобиля, пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T18:18+0400

2022-05-15T18:18+0400

2022-05-15T18:51+0400

грузия

новости

происшествия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263086969_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_42cf2c9672b4b51d2e216020dbff6134.jpg

ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik.Трое выпускников пострадали в результате аварии на центральной дороге в направлении Кварели в Кахети, сообщают местные СМИ.По информации очевидцев, между собой столкнулись четыре автомобиля.Пострадавшие школьники были доставлены в близлежащие клиники.На место ДТП прибыли полицейcкие и эксперты-криминалисты.По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дтп