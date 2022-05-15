https://sputnik-georgia.ru/20220515/russkaya-klassika-na-gruzinskoy-stsene-v-tbilisi-stavyat-chayku-chekhova-266628792.html

Русская классика на грузинской сцене: в Тбилиси ставят "Чайку" Чехова

Русская классика на грузинской сцене: в Тбилиси ставят "Чайку" Чехова

К русской классике решил прикоснуться театральный режиссер Давид Доиашвили 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T11:46+0400

2022-05-15T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Премьерные показы спектакля "Чайка" по Антону Чехову пройдут на сцене тбилисского Нового театра имени Васо Абашидзе 17 и 18 июня.К русской классике решил прикоснуться театральный режиссер Давид Доиашвили. В постановке задействованы актеры: Буба Гогоришвили (Ирина Аркадина), Гивико Бараташвили (Константин Треплев), Александре Бегалишвили (Петр Сорин), Давид Бешитаишвили (Борис Тригорин), Тасо Чантурая (Нина Заречная), Тато Чахушашвили (Евгений Дорн), Бадри Бегалишвили (Илья Шамраев), Нана Бутхузи (Полина Андреевна), Нанка Калатозишвили (Маша) и Дэви Бибилеишвили (Семен Медведенко).Над спектаклем работали сценограф - Гиорги Устиашвили, художникам по костюмам - Анано Мосидзе, хореограф - Котэ Пурцеладзе, а также композиторы - Гиорги Шаманаури и Нина Сублати, представлявшая Грузию на "Евровидении - 2015".

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театр, культура, новости, грузия, тбилиси