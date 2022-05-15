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Северодонецк, Николаев, Одесса: эксперт о планах продвижения российских войск - видео
Северодонецк, Николаев, Одесса: эксперт о планах продвижения российских войск - видео
У российских войск и армии ЛНР достигнуты большие успехи на донбасском направлении, считает военный эксперт Александр Хроленко. Что он заявил - смотрите в... 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T17:09+0400
2022-05-15T17:09+0400
2022-05-15T17:16+0400
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экспертное мнение
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Попасная и Кременная полностью взяты под контроль российскими войсками, начато наступление на Лисичанск, готовится штурм Северодонецка. Какие возможности для России открываются в стратегическом плане? Смотрите в видео, что заявил в большом интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео
Северодонецк, Николаев, Одесса: эксперт о планах продвижения российских войск - видео
17:09 15.05.2022 (обновлено: 17:16 15.05.2022)
У российских войск и армии ЛНР достигнуты большие успехи на донбасском направлении, считает военный эксперт Александр Хроленко. Что он заявил - смотрите в видео
Попасная и Кременная полностью взяты под контроль российскими войсками, начато наступление на Лисичанск, готовится штурм Северодонецка. Какие возможности для России открываются в стратегическом плане? Смотрите в видео, что заявил в большом интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.