https://sputnik-georgia.ru/20220515/severodonetsk-nikolaev-odessa-ekspert-o-planakh-prodvizheniya-rossiyskikh-voysk---video-266654782.html

Северодонецк, Николаев, Одесса: эксперт о планах продвижения российских войск - видео

Северодонецк, Николаев, Одесса: эксперт о планах продвижения российских войск - видео

У российских войск и армии ЛНР достигнуты большие успехи на донбасском направлении, считает военный эксперт Александр Хроленко. Что он заявил - смотрите в... 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T17:09+0400

2022-05-15T17:09+0400

2022-05-15T17:16+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

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Попасная и Кременная полностью взяты под контроль российскими войсками, начато наступление на Лисичанск, готовится штурм Северодонецка. Какие возможности для России открываются в стратегическом плане? Смотрите в видео, что заявил в большом интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео