https://sputnik-georgia.ru/20220515/telo-muzhchiny-naydeno-na-kryshe-zhilogo-doma-v-rustavi-266651528.html

Тело мужчины найдено на крыше жилого дома в Рустави

Тело мужчины найдено на крыше жилого дома в Рустави

Тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Труп мужчины до 60 лет был найден накануне ночью в Рустави на крыше многоэтажного дома, сообщает местное информационное агентство "Инфо-Рустави".По информации агентства, труп был обнаружен случайно жильцом дома на улице Батумской, который поднялся на крышу для решения бытовой проблемы.По предварительной информации, тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья.Официального подтверждения от МВД пока не было.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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