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Тело мужчины найдено на крыше жилого дома в Рустави
Тело мужчины найдено на крыше жилого дома в Рустави
Тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T11:03+0400
2022-05-15T11:03+0400
2022-05-15T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Труп мужчины до 60 лет был найден накануне ночью в Рустави на крыше многоэтажного дома, сообщает местное информационное агентство "Инфо-Рустави".По информации агентства, труп был обнаружен случайно жильцом дома на улице Батумской, который поднялся на крышу для решения бытовой проблемы.По предварительной информации, тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья.Официального подтверждения от МВД пока не было.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави
Тело мужчины найдено на крыше жилого дома в Рустави
Тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Труп мужчины до 60 лет был найден накануне ночью в Рустави на крыше многоэтажного дома, сообщает местное информационное агентство "Инфо-Рустави".
По информации агентства
, труп был обнаружен случайно жильцом дома на улице Батумской, который поднялся на крышу для решения бытовой проблемы.
По предварительной информации, тело принадлежит жителю Рустави, которого в течение нескольких месяцев разыскивала семья.
Официального подтверждения от МВД пока не было.