https://sputnik-georgia.ru/20220515/v-armenii-fiksiruyut-desyatki-aftershokov-posle-zemletryaseniya-v-gruzii-266652702.html

В Армении фиксируют десятки афтершоков после землетрясения в Грузии

В Армении фиксируют десятки афтершоков после землетрясения в Грузии

Было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T13:31+0400

2022-05-15T13:31+0400

2022-05-15T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. МЧС Армении зафиксировало афтершоки после землетрясения на армяно-грузинской границе.По состоянию на 8 часов утра 15 мая было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7, сообщил Sputnik Армения.Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 14 мая в 21:14 в 9 километрах от села Самеба вблизи грузино-армянской границы Эпицентр располагался на глубине в 10 км.Толчок ощущался и в Армении - в Ширакской и Лорийской областях землетрясение ощущалось с силой в 4-5 балла, в Арагацотнской и Тавушской областях - 3-4 балла, в Ереване и Араратской области – 3 балла.

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грузия, новости, происшествия, армения, землетрясения в грузии