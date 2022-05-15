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В Армении фиксируют десятки афтершоков после землетрясения в Грузии
В Армении фиксируют десятки афтершоков после землетрясения в Грузии
Было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T13:31+0400
2022-05-15T13:31+0400
2022-05-15T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. МЧС Армении зафиксировало афтершоки после землетрясения на армяно-грузинской границе.По состоянию на 8 часов утра 15 мая было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7, сообщил Sputnik Армения.Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 14 мая в 21:14 в 9 километрах от села Самеба вблизи грузино-армянской границы Эпицентр располагался на глубине в 10 км.Толчок ощущался и в Армении - в Ширакской и Лорийской областях землетрясение ощущалось с силой в 4-5 балла, в Арагацотнской и Тавушской областях - 3-4 балла, в Ереване и Араратской области – 3 балла.
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грузия, новости, происшествия, армения, землетрясения в грузии
В Армении фиксируют десятки афтершоков после землетрясения в Грузии
13:31 15.05.2022 (обновлено: 14:11 15.05.2022)
Было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. МЧС Армении зафиксировало афтершоки после землетрясения на армяно-грузинской границе.
По состоянию на 8 часов утра 15 мая было зафиксировано 30 афтершоков, магнитуда самого сильного составила 1,7, сообщил Sputnik Армения
.
Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 14 мая в 21:14 в 9 километрах от села Самеба вблизи грузино-армянской границы Эпицентр располагался на глубине в 10 км.
Толчок ощущался и в Армении - в Ширакской и Лорийской областях землетрясение ощущалось с силой в 4-5 балла, в Арагацотнской и Тавушской областях - 3-4 балла, в Ереване и Араратской области – 3 балла.