https://sputnik-georgia.ru/20220516/aleksandr-gordon-zhenilsya-na-20-letney-gruzinke---foto-266673119.html

Александр Гордон женился на 20-летней грузинке - ФОТО

Александр Гордон женился на 20-летней грузинке - ФОТО

Разница в возрасте новоиспеченных супругов - 38 лет 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T16:30+0400

2022-05-16T16:30+0400

2022-05-16T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Известный российский журналист, телеведущий и режиссер Александр Гордон тайно обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.Как пишет СтарХит, 58-летний Александр Гордон и 20-летняя София Каландадзе узаконили свои отношения несколько месяцев назад, расписавшись в одном из загсов. Теперь же влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.Гордон был в классическом костюме с бабочкой, а Каландадзе выбрала нежное белое расшитое кружевное платье в пол и фату. На таинстве присутствовали только самые близкие.Гордон познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе в 2018 году. Родные девушки не сразу приняли Александра из-за большой разницы в возрасте, пишет издание, однако сейчас говорят, что счастье Каландадзе важнее всего.София с юного возраста занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Она также участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром. Гордон тогда читал сонеты, а София играла на инструменте.Для Александра Гордона этот брак пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей.

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