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Александр Гордон женился на 20-летней грузинке - ФОТО
Александр Гордон женился на 20-летней грузинке - ФОТО
Разница в возрасте новоиспеченных супругов - 38 лет 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T16:30+0400
2022-05-16T16:30+0400
2022-05-16T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Известный российский журналист, телеведущий и режиссер Александр Гордон тайно обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.Как пишет СтарХит, 58-летний Александр Гордон и 20-летняя София Каландадзе узаконили свои отношения несколько месяцев назад, расписавшись в одном из загсов. Теперь же влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.Гордон был в классическом костюме с бабочкой, а Каландадзе выбрала нежное белое расшитое кружевное платье в пол и фату. На таинстве присутствовали только самые близкие.Гордон познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе в 2018 году. Родные девушки не сразу приняли Александра из-за большой разницы в возрасте, пишет издание, однако сейчас говорят, что счастье Каландадзе важнее всего.София с юного возраста занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Она также участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром. Гордон тогда читал сонеты, а София играла на инструменте.Для Александра Гордона этот брак пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, новости, россия
Александр Гордон женился на 20-летней грузинке - ФОТО
Разница в возрасте новоиспеченных супругов - 38 лет
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Известный российский журналист, телеведущий и режиссер Александр Гордон тайно обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе.
Как пишет СтарХит
, 58-летний Александр Гордон и 20-летняя София Каландадзе узаконили свои отношения несколько месяцев назад, расписавшись в одном из загсов. Теперь же влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
Гордон был в классическом костюме с бабочкой, а Каландадзе выбрала нежное белое расшитое кружевное платье в пол и фату. На таинстве присутствовали только самые близкие.
Гордон познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе в 2018 году. Родные девушки не сразу приняли Александра из-за большой разницы в возрасте, пишет издание, однако сейчас говорят, что счастье Каландадзе важнее всего.
София с юного возраста занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Она также участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром. Гордон тогда читал сонеты, а София играла на инструменте.
Для Александра Гордона этот брак пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей.