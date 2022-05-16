https://sputnik-georgia.ru/20220516/chasti-zhiteley-tbilisi-ogranichat-podachu-elektroenergii-16-maya-266666210.html

Части жителей Тбилиси ограничат подачу электроэнергии 16 мая

Части жителей Тбилиси ограничат подачу электроэнергии 16 мая

Компания приносит извинения абонементам за неудобства и сообщает, что подача электроэнергии будет восстановлена ​​после завершения работ 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T11:52+0400

2022-05-16T11:52+0400

2022-05-16T11:52+0400

электроэнергия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением неотложных работ будет временно ограничена 16 мая, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".В частности, в Самгорском районе с 10:00 до 18:00 ограничения будут распространяться на население улиц Григола Лорткипанидзе и Полиции. По той же причине ограничение с 11:00 до 15:00 коснется улицы Хомлели. В районе Ваке в связи со срочными работами ограничение с 10:00 до 18:00 будет распространяться на население Цкнети. По этой же причине с 11:00 до 16:00 ограничение электроснабжения коснется улиц Кекелидзе, Марабда, Героев Марухи, Шатберашвили, Нино Жвания, Шроши, Кобулети и Ошки. В районе Глдани света не будет с 10:00 до 18:00: село Глдани (частично), Глданский массив VII микрорайон (частично), улиц Иполитова-Иванова, Хизамбарели, Керчи, Омара Хизанишвили, Бадри Кобахидзе, Бадри Кобахидзе и Белого озера. В Надзаладевском районе в связи с неотложными работами ограничение будет распространяться с 10:30 до 17:00 на население III квартала XI микрорайона поселка Темка, прилегающую к Тбилисского морю территорию, а также улиц Авшани и Мухиани. В Дидубе и Сабурталинском районах, в связи с неотложными работами, электроэнергия не будет подаваться с 10:00 до 18:00 на жителей проспекта Важа-Пшавела, села Дигоми (частично), улиц Царя Мириана, Университетской, Залдастанишвили, Делиси, Михаила Асатиани, Закариадзе и Асатиани. В связи со срочными работами с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на проспект Акакия Церетели, левый берег Куры, Набережную космонавтов, улицы Гудаута, Гветадзе, Давида Бакрадзе, Станиславского, Алексея Гоголаури, Георгия Квинитадзе, Надира Хошабрунза, Сулико Корошинадзе, Зестафони, Ткибули, Сухуми, Зугдиди, Арчила Кереселидзе, Рафиэля Агладзе, Элиава, Вани, Тевдоре Приста, Цеми, Спиридона Кедия, Евдошвили, Самтредия, Кипиани, Багратиони, Гаприндаули, Мирцхулава, Михаила Чиураэли, Любляны, Акакия Белиашвили и Чачава. Ограчение электроэнергии ожидает с 10:00 до 15:00 село Дигоми, микрорайоны Диди Дигоми I, III, IV, переулок Агмашенебели (частично), село Зурговани, проспект Царя Парнаваза, улицы Сто тысяч шехидов, Деметре Тавдадебули, Петрици, Петре, Анны Политковской, Зураба Анджапаридзе, Пхакадзе, Александра (Саши) Иоселиани и Георгия Данелия. Компания приносит извинения абонементам за неудобства и сообщает, что подача электроэнергии клиентам будет восстановлена ​​после завершения работ.

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электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси