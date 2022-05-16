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https://sputnik-georgia.ru/20220516/golosuy-za-nashikh-talakhadze-boretsya-za-zvanie-luchshego-tyazheloatleta-evropy-266679068.html
Голосуй за наших: Талахадзе борется за звание лучшего тяжелоатлета Европы
Голосуй за наших: Талахадзе борется за звание лучшего тяжелоатлета Европы
Чтобы выиграть титул лучшего тяжелоатлета континента, Талахадзе должен набрать больше голосов пользователей, чем его конкуренты 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T20:24+0400
2022-05-16T20:24+0400
грузия
новости
спорт
лаша талахадзе
чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский богатырь, двукратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе вошел в число номинантов на звание лучшего тяжелоатлета Европы 2021 года.Чтобы выиграть титул лучшего тяжелоатлета континента, Талахадзе должен набрать больше голосов пользователей, чем его конкуренты.Голосование продлится до 21 мая. Проголосовать за своего фаворита можно здесь.Для голосования необходимо выбрать своих фаворитов среди представленных спортсменов обоих полов, ввести адрес электронной почты, имя и страну.На Олимпиаде в Токио в 2021 году Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья – 488 кг.
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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике

Голосуй за наших: Талахадзе борется за звание лучшего тяжелоатлета Европы

20:24 16.05.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛаша Талахадзе (Грузия) во время соревнований
Лаша Талахадзе (Грузия) во время соревнований - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Чтобы выиграть титул лучшего тяжелоатлета континента, Талахадзе должен набрать больше голосов пользователей, чем его конкуренты
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский богатырь, двукратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе вошел в число номинантов на звание лучшего тяжелоатлета Европы 2021 года.
Чтобы выиграть титул лучшего тяжелоатлета континента, Талахадзе должен набрать больше голосов пользователей, чем его конкуренты.
Голосование продлится до 21 мая. Проголосовать за своего фаворита можно здесь.
Для голосования необходимо выбрать своих фаворитов среди представленных спортсменов обоих полов, ввести адрес электронной почты, имя и страну.
На Олимпиаде в Токио в 2021 году Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья – 488 кг.
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