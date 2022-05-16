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Гварамия арестовали в зале суда – судья огласил приговор по делу "Рустави 2"

Гварамия арестовали в зале суда – судья огласил приговор по делу "Рустави 2"

Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а также обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T12:52+0400

2022-05-16T12:52+0400

2022-05-16T13:37+0400

ника гварамия

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал гендиректора грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари – подсудимого арестовали прямо в зале зуда.По решению судьи Лаша Чхартишвили, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Часть предъявленных обвинений Гварамия была переквалифицирована на статью 220 УК Грузии "Злоупотребление полномочиями". В качестве наказания суд также обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.По аналогичному обвинению суд также призвал виновным бывшего финансового директора рейтингового телеканала "Рустави 2" Кахабера Дамения. Как и в случае Гварамия, судя переквалифицировал предъявленные ему обвинения на статью 220 УК Грузии "Злоупотребление полномочиями".Ранее Дамения были предъявлены обвинения по статьи 182 УК Грузии "Присвоение или растрата". Теперь ему придется выплатить лишь штраф в пользу государства на сумму в размере 50 тысяч лари.Что касается еще одного фигуранта дела – директора компании "Интер медиа плюс" Зураба Иашвили, то суд его полностью оправдал. Иашвили были предъявлены обвинения в "Коммерческом подкупе" и в "Изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Как отмечено в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, сторона обвинения обжалует сегодняшнее решение суда в апелляционном суде в установленные законом сроки.Детали делаГварамия, который занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года, были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави 2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб.Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Согласно грузинскому законодательству, самое строгое наказание поглощает менее строгое, соответственно, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Гварамия ждал приговора на свободе, выплатив залог. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.Гварамия оправдали в 362 статье 2 части Б подпункте, в 212 статье 3 части, а также в 194 статье 3 части Г подпункте. Между тем, 182 статья часть 2 подпункт А и Д, а также 182 статья 3 часть подпункт Б переквалифицированы в статью 220 статью.

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ника гварамия, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, грузия, новости, суд, тбилисский городской суд