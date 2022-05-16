https://sputnik-georgia.ru/20220516/kak-v-gruzii-otreagirovali-na-arest-gendirektora-oppozitsionnogo-telekanala-266675776.html

Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала

Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала

Приговор и арест Гварамия вызвал бурную реакцию в политических кругах страны. Рассказываем, кто и как отреагировал на решение суда 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T18:00+0400

2022-05-16T18:00+0400

2022-05-16T19:33+0400

ника гварамия

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ника мелия

европа

грузинская мечта

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/10/266667655_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_459b22d9fe60c026125018085f50c27c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Судебная власть в Грузии не зависит от политических процессов, заявил вице-премьер страны Леван Давиташвили, комментируя обвинительный приговор в отношении гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.Что касается репутации и имиджа Грузии, они должны быть такими, как это определено европейскими ценностями, отметил вице-премьер."Страна движется к Европе, к европейской интеграции, что значит, что верховенство закона защищено, мы строим правовое государство… Каждый гражданин Грузии является равным перед законом", - подчеркнул Давиташвили.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают неприемлемым ставить под сомнение решение суда по делу Гварамия."Излишние политические заявлении и эмоции безосновательны… Разговоры о т.н. политическом преследовании неприемлемы для наших партнеров и международных институтов", - заявил депутат от большинства Гурам Мачарашвили.Факт, что деятельность Гварамия по своему содержанию уже давно является не журналистской, а политической активностью, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе."Соответственно, это и является условием для политической сенситивности. Но это не значит, что кто-то в данном случае может, не вникая в суть дела, говорить о политическом преследовании", - подчеркнул Сарджвеладзе.Реакция оппозицииЛидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал решение суда несправедливым, однако пообещал найти выход."Невозможно быть объективно настроенным гражданином в этой стране и оценивать произошедшее как справедливое. Реальность сурова, мы не должны лгать, но выход обязательно найдется со стороны местного и международного сообщества", - заявил Мелия.Неожиданным оказалось решение суда для экс-спикера парламента Грузии, лидера партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе."Сегодняшним решением мы возвращаемся не в Евросоюз, а в Советский Союз… Мы не идем к автократии, а уже в ней живем", - сказала Бурджанадзе в эфире телеканала PalitraNews.По ее словам, то, как в дальнейшем будут развиваться события, зависит от реакции общества и оппозиции. "Будет неплохо, если они проснутся и примут совместные меры", - отметила Бурджанадзе.Арест Ники Гварамия является политическим решением, которое создаст серьезные проблемы на пути членства Грузии в ЕС, считает другой экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный депутат Давид Бакрадзе.По мнению политика, сейчас решение вопроса Гварамия является срочной задачей и в этом деле важнейшая роль и ответственность возлагаются на президента Грузии Саломе Зурабишвили."Своим решением она практически должна показать, поддерживает ли членство Грузии в ЕС и готова ли она устранить ту проблему, которую власти создали стране арестом Ники Гварамия, - сказал Бакрадзе. - Поэтому сейчас ответственность лежит на Саломе Зурабишвили. И надеюсь, она будет действовать так, как это необходимо для европейского будущего, а не для политических планов "Грузинской мечты".Дело Гварамия и его арест является политическим решением, считает оппозиционный депутат, председатель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе."То, что в стране нет независимого суда, с этим согласны не только вся страна, оппозиции и гражданское общество, но и международные партнеры. Арест Ники Гварамия является политическим правосудием", - заявила Самнидзе.Дело Гварамия является политически мотивированным, а обвинения – абсурдными, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе."Уверен, что скоро политзаключенный будет свободен и Грузия вернется на путь западного развития. Сегодняшний процесс является еще одни ярким примером для каждого гражданина Грузии и мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии есть фейк-демократия. Все приспособлено к тем политическим интересам, которые есть у "Грузинской мечты", - отметил он.Причина ареста Гварамия не растрата денег "Рустави 2" и не покупка дорогого автомобиля для личного пользования – а политическая борьба, считает депутат оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия."В этой реальности ловить друг друга, сажать в тюрьму, ругать друг друга - все это должно прекратиться. Самый простой путь завершить все это, который также является кратчайшим путем освобождения из тюрьмы Саакашвили и Гварамия, это распад "Национального движения", - утверждает Хвичия.Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года. При Саакашвили он был министром юстиции и министром образования и науки Грузии. А после возвращения экс-президента на родину Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде.Детали делаСогласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Согласно грузинскому законодательству, самое строгое наказание поглощает менее строгое, соответственно, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ника гварамия, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ника мелия, европа, грузинская мечта, единое нацдвижение, обзоры