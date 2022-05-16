Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала
18:00 16.05.2022 (обновлено: 19:33 16.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия в зале суда перед вынесением приговора
© photo: Sputnik / Stringer
Приговор и арест Гварамия вызвал бурную реакцию в политических кругах страны. Рассказываем, кто и как отреагировал на решение суда
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Судебная власть в Грузии не зависит от политических процессов, заявил вице-премьер страны Леван Давиташвили, комментируя обвинительный приговор в отношении гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
"Судебная власть в Грузии однозначно не зависима от политических процессов. Соответственно, любое решение суда является только правовым, и, безусловно, не может быть политического влияния", - cказал Давиташвили.
Что касается репутации и имиджа Грузии, они должны быть такими, как это определено европейскими ценностями, отметил вице-премьер.
"Страна движется к Европе, к европейской интеграции, что значит, что верховенство закона защищено, мы строим правовое государство… Каждый гражданин Грузии является равным перед законом", - подчеркнул Давиташвили.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают неприемлемым ставить под сомнение решение суда по делу Гварамия.
"Излишние политические заявлении и эмоции безосновательны… Разговоры о т.н. политическом преследовании неприемлемы для наших партнеров и международных институтов", - заявил депутат от большинства Гурам Мачарашвили.
Факт, что деятельность Гварамия по своему содержанию уже давно является не журналистской, а политической активностью, заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе.
"Соответственно, это и является условием для политической сенситивности. Но это не значит, что кто-то в данном случае может, не вникая в суть дела, говорить о политическом преследовании", - подчеркнул Сарджвеладзе.
Реакция оппозиции
Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал решение суда несправедливым, однако пообещал найти выход.
"Невозможно быть объективно настроенным гражданином в этой стране и оценивать произошедшее как справедливое. Реальность сурова, мы не должны лгать, но выход обязательно найдется со стороны местного и международного сообщества", - заявил Мелия.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Неожиданным оказалось решение суда для экс-спикера парламента Грузии, лидера партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
"Сегодняшним решением мы возвращаемся не в Евросоюз, а в Советский Союз… Мы не идем к автократии, а уже в ней живем", - сказала Бурджанадзе в эфире телеканала PalitraNews.
По ее словам, то, как в дальнейшем будут развиваться события, зависит от реакции общества и оппозиции. "Будет неплохо, если они проснутся и примут совместные меры", - отметила Бурджанадзе.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Арест Ники Гварамия является политическим решением, которое создаст серьезные проблемы на пути членства Грузии в ЕС, считает другой экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный депутат Давид Бакрадзе.
По мнению политика, сейчас решение вопроса Гварамия является срочной задачей и в этом деле важнейшая роль и ответственность возлагаются на президента Грузии Саломе Зурабишвили.
"Своим решением она практически должна показать, поддерживает ли членство Грузии в ЕС и готова ли она устранить ту проблему, которую власти создали стране арестом Ники Гварамия, - сказал Бакрадзе. - Поэтому сейчас ответственность лежит на Саломе Зурабишвили. И надеюсь, она будет действовать так, как это необходимо для европейского будущего, а не для политических планов "Грузинской мечты".
Давид Бакрадзе, Европейская Грузия
Дело Гварамия и его арест является политическим решением, считает оппозиционный депутат, председатель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе.
"То, что в стране нет независимого суда, с этим согласны не только вся страна, оппозиции и гражданское общество, но и международные партнеры. Арест Ники Гварамия является политическим правосудием", - заявила Самнидзе.
Дело Гварамия является политически мотивированным, а обвинения – абсурдными, считает лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Вашадзе
Георгий Вашадзе
© photo: Sputnik / Stringer
"Уверен, что скоро политзаключенный будет свободен и Грузия вернется на путь западного развития. Сегодняшний процесс является еще одни ярким примером для каждого гражданина Грузии и мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии есть фейк-демократия. Все приспособлено к тем политическим интересам, которые есть у "Грузинской мечты", - отметил он.
Причина ареста Гварамия не растрата денег "Рустави 2" и не покупка дорогого автомобиля для личного пользования – а политическая борьба, считает депутат оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"В этой реальности ловить друг друга, сажать в тюрьму, ругать друг друга - все это должно прекратиться. Самый простой путь завершить все это, который также является кратчайшим путем освобождения из тюрьмы Саакашвили и Гварамия, это распад "Национального движения", - утверждает Хвичия.
© courtesy of Iago KhvichiaЯго Хвичия
Яго Хвичия
© courtesy of Iago Khvichia
Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года. При Саакашвили он был министром юстиции и министром образования и науки Грузии. А после возвращения экс-президента на родину Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде.
Детали дела
Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.
С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.
В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия в зале суда перед вынесением приговора
Ника Гварамия в зале суда перед вынесением приговора
© photo: Sputnik / Stringer
Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".
Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".
Согласно грузинскому законодательству, самое строгое наказание поглощает менее строгое, соответственно, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.