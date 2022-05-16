https://sputnik-georgia.ru/20220516/kakogo-chisla-vselenskaya-roditelskaya-subbota-2022-tserkovnyy-kalendar-266674369.html

Какого числа Вселенская родительская суббота 2022? Церковный календарь

Какого числа Вселенская родительская суббота 2022? Церковный календарь

Во Вселенскую Троицкую родительскую субботу православная церковь поминает всех усопших - от прародителя рода человеческого, Адама, до наших дней

2022-05-16T18:38+0400

2022-05-16T18:38+0400

2022-05-16T18:38+0400

троицкая родительская суббота

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календарь религиозных праздников

религиозный праздник

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Постоянной даты у Троицкой родительской субботы в церковном календаре нет – она привязана ко дню празднования Пасхи. Вселенский поминальный день отмечают на девятый день после Вознесения Господня - в субботу перед Троицей или Пятидесятницей.В Троицкую родительскую субботу в церквях проводят вселенские панихиды, читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.Чтобы не пропустить Вселенский день поминовения умерших, Sputnik Грузия рассказывает, какого числа Вселенская Троицкая родительская суббота в 2022 году.Какого числа Вселенская родительская суббота?Троицкая родительская суббота по церковному календарю в 2022 году выпадает на 11 июня. Это вторая Вселенская родительская суббота в году, в которую умерших православных христиан поминают в церквях по-особенному.В церковном календаре семь родительских суббот, но среди них особо выделяют Вселенские – Троицкую и Мясопустную, которую отмечают за неделю до начала Великого поста (в 2022-м выпала на 26 февраля).В эти дни в церквях проводят вселенские панихиды и молитвенно поминают всех умерших. В частности, молятся за тех, кого смерть настигла в чужой стране, в море, в горах, во время стихийных бедствий, в сражении, от инфекционных болезней или голода – за всех, кто перед смертью не успел покаяться и над кем не совершали погребального обряда.Церковь установила совершать вселенское поминовение, чтобы никто, где, когда и как бы ни умер, не лишился ее молитв. Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.Если посетить церковь в Троицкую родительскую субботу вы не смогли, помолиться за своих усопших можно и дома.Молитва об усопшихУпокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых материалов

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