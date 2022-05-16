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Мало не покажется: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
Мало не покажется: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в... 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T20:24+0400
2022-05-16T20:24+0400
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Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
Мало не покажется: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
20:24 16.05.2022 (обновлено: 20:25 16.05.2022)
Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в поддержку сноса советских памятников
Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.