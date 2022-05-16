https://sputnik-georgia.ru/20220516/malo-ne-pokazhetsya-kak-rossiya-otvetit-pribaltike-za-snos-sovetskikh-pamyatnikov-266679289.html

Мало не покажется: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников

Мало не покажется: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников

Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T20:24+0400

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Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.

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