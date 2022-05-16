https://sputnik-georgia.ru/20220516/minkult-gruzii-pozdravil-skazochnika-gurama-petriashvili-s-yubileem-266674901.html
Минкульт Грузии поздравил сказочника Гурама Петриашвили с юбилеем
Минкульт Грузии поздравил сказочника Гурама Петриашвили с юбилеем
Самый лучший сказочник существует и он живет в Грузии, заявили в ведомстве 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T18:18+0400
2022-05-16T18:18+0400
2022-05-16T18:18+0400
гурам петриашвили
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравило выдающегося писателя и кинорежиссера Гурама Петриашвили с 80-летним юбилеем.Ведомство, перечисляя виды деятельности Петриашвили в своем поздравительном письме, отметило, что в первую очередь он сказочник.Минкульт пожелал артисту долголетия, бодрости, свободы и силы обожаемой Родины.Детский писатель, критик и публицист Гурам Петриашвили – известный грузинский сказочник. Родился в 1942 году в селе Лентехи (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). В 1964 году окончил механико-математический факультет Тбилисского государственного университета, в 1978-ом – кинорежиссуру Театрального института им. Ш. Руставели (мастерскую Тенгиза Абуладзе). Петриашвили является сценаристом, режиссером и актером.Сказки начал писать в 1980 году. Среди произведений автора – "Сказки маленького города", "История человека, любящего дождь", "Приключение Эли и Рару", "Сто стихотворений" и другие книги.
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гурам петриашвили, грузия, культура, новости, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минкульт Грузии поздравил сказочника Гурама Петриашвили с юбилеем
Самый лучший сказочник существует и он живет в Грузии, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравило выдающегося писателя и кинорежиссера Гурама Петриашвили с 80-летним юбилеем.
Ведомство, перечисляя виды деятельности Петриашвили в своем поздравительном письме, отметило, что в первую очередь он сказочник.
"Можно найти лучшего писателя, режиссера или актера, но лучшего сказочника найти очень трудно. Где живет старый сказочник? На этот известный вопрос сегодня может быть даже единственный ответ: конечно, в Грузии", - говорится в сообщении.
Минкульт пожелал артисту долголетия, бодрости, свободы и силы обожаемой Родины.
Детский писатель, критик и публицист Гурам Петриашвили – известный грузинский сказочник. Родился в 1942 году в селе Лентехи (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
В 1964 году окончил механико-математический факультет Тбилисского государственного университета, в 1978-ом – кинорежиссуру Театрального института им. Ш. Руставели (мастерскую Тенгиза Абуладзе). Петриашвили является сценаристом, режиссером и актером.
Сказки начал писать в 1980 году. Среди произведений автора – "Сказки маленького города", "История человека, любящего дождь", "Приключение Эли и Рару", "Сто стихотворений" и другие книги.