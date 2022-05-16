https://sputnik-georgia.ru/20220516/minkult-gruzii-pozdravil-skazochnika-gurama-petriashvili-s-yubileem-266674901.html

Минкульт Грузии поздравил сказочника Гурама Петриашвили с юбилеем

Минкульт Грузии поздравил сказочника Гурама Петриашвили с юбилеем

Самый лучший сказочник существует и он живет в Грузии, заявили в ведомстве 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T18:18+0400

2022-05-16T18:18+0400

2022-05-16T18:18+0400

гурам петриашвили

грузия

культура

новости

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравило выдающегося писателя и кинорежиссера Гурама Петриашвили с 80-летним юбилеем.Ведомство, перечисляя виды деятельности Петриашвили в своем поздравительном письме, отметило, что в первую очередь он сказочник.Минкульт пожелал артисту долголетия, бодрости, свободы и силы обожаемой Родины.Детский писатель, критик и публицист Гурам Петриашвили – известный грузинский сказочник. Родился в 1942 году в селе Лентехи (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). В 1964 году окончил механико-математический факультет Тбилисского государственного университета, в 1978-ом – кинорежиссуру Театрального института им. Ш. Руставели (мастерскую Тенгиза Абуладзе). Петриашвили является сценаристом, режиссером и актером.Сказки начал писать в 1980 году. Среди произведений автора – "Сказки маленького города", "История человека, любящего дождь", "Приключение Эли и Рару", "Сто стихотворений" и другие книги.

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гурам петриашвили, грузия, культура, новости, министерство культуры, спорта и молодежи грузии