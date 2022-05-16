https://sputnik-georgia.ru/20220516/mirovaya-ekonomika-nakhoditsya-na-poroge-krizisa-iz-za-ukrainy---borrel-266667273.html

Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель

Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель

Мир стоит перед лицом глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T12:24+0400

2022-05-16T12:24+0400

2022-05-16T13:21+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский союз весьма озабочен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, и утверждает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.Множество стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, в мире, новости, политика, украина, экономика, обострение ситуации вокруг украины 2022