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Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель
Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель
Мир стоит перед лицом глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T12:24+0400
2022-05-16T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский союз весьма озабочен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, и утверждает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.Множество стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель
12:24 16.05.2022 (обновлено: 13:21 16.05.2022)
Мир стоит перед лицом глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский союз весьма озабочен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, и утверждает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
"Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия", – цитирует Борреля РИА Новости.
Множество стран Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.