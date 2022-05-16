https://sputnik-georgia.ru/20220516/my-prodolzhim-borbu---veduschiy-mtavari-arkhi-vystupil-v-zaschitu-gvaramiya-266665751.html
"Мы продолжаем борьбу" - глава информслужбы "Мтавари архи" выступил в защиту Гварамия
"Мы продолжаем борьбу" - глава информслужбы "Мтавари архи" выступил в защиту Гварамия
Сегодня суд признал виновным гендиректора телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T11:32+0400
2022-05-16T11:32+0400
2022-05-16T11:49+0400
ника гварамия
грузия
новости
грузинская мечта
георгий габуния
mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24587/08/245870890_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_849c0c09166d80167fcf1d7a224ca9b6.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" беспрепятственно продолжит работу и без своего гендиректора Ники Гварамия, заявил руководитель информационной службы телеканала Георгий Габуния после оглашения приговора.Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.По его словам, решение суда не было неожиданным для сотрудников телеканала, поэтому "Мтавари архи" как главное достижение Гварамия последних лет обязательно продолжит работу и будет бороться ради свободы."Мы продолжаем борьбу активнее, чем до сих пор, потому что сейчас у нас еще большая дополнительная причина того, чтобы бороться до конца, как всегда, для свободы. Не только ради свободы Ники. На этот раз государство поступило так, так захотела "Грузинская мечта", и сделала Нику Гварамия еще одним символом свободы страны", - сказал он.Габуния отметил, что единственная проблема, которая есть у телеканала, это финансовая."Единственная проблема, которая у нас есть, это финансовая, Ника тоже говорил об этом. И это тоже исходит из проблем страны. Потому что у нашей страны больше нет экономики, нет больше никакого достатка, плюс нас годами пытаются заглушить именно финансовыми проблемами. Но мы преодолеем и это", - отметил Габуния."Конечно, я уверен, что Ника не будет три с половиной года в тюрьме, очень скоро он будет на свободе", - добавил он. Уголовное дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави 2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года.Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года.Детали делаСогласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24587/08/245870890_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_0d7a1edf2dcba0ecc469c0224ad1c26d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ника гварамия, грузия, новости, грузинская мечта, георгий габуния, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
"Мы продолжаем борьбу" - глава информслужбы "Мтавари архи" выступил в защиту Гварамия
11:32 16.05.2022 (обновлено: 11:49 16.05.2022)
Сегодня суд признал виновным гендиректора телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2"
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" беспрепятственно продолжит работу и без своего гендиректора Ники Гварамия, заявил руководитель информационной службы телеканала Георгий Габуния после оглашения приговора.
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
"Это заслуга именно Ники как менеджера, что наш канал, наша организация построена таким образом, что мы все, вы видите здесь представителей наших многочисленных департаментов, все мы можем исправно работать", - заявил Габуния.
По его словам, решение суда не было неожиданным для сотрудников телеканала, поэтому "Мтавари архи" как главное достижение Гварамия последних лет обязательно продолжит работу и будет бороться ради свободы.
"Мы продолжаем борьбу активнее, чем до сих пор, потому что сейчас у нас еще большая дополнительная причина того, чтобы бороться до конца, как всегда, для свободы. Не только ради свободы Ники. На этот раз государство поступило так, так захотела "Грузинская мечта", и сделала Нику Гварамия еще одним символом свободы страны", - сказал он.
Габуния отметил, что единственная проблема, которая есть у телеканала, это финансовая.
"Единственная проблема, которая у нас есть, это финансовая, Ника тоже говорил об этом. И это тоже исходит из проблем страны. Потому что у нашей страны больше нет экономики, нет больше никакого достатка, плюс нас годами пытаются заглушить именно финансовыми проблемами. Но мы преодолеем и это", - отметил Габуния.
"Конечно, я уверен, что Ника не будет три с половиной года в тюрьме, очень скоро он будет на свободе", - добавил он.
Уголовное дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави 2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года.
Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года.
Детали дела
Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.
В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.
По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.
Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".
Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".