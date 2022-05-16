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"Мы продолжаем борьбу" - глава информслужбы "Мтавари архи" выступил в защиту Гварамия

"Мы продолжаем борьбу" - глава информслужбы "Мтавари архи" выступил в защиту Гварамия

Сегодня суд признал виновным гендиректора телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T11:32+0400

2022-05-16T11:32+0400

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ника гварамия

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mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" беспрепятственно продолжит работу и без своего гендиректора Ники Гварамия, заявил руководитель информационной службы телеканала Георгий Габуния после оглашения приговора.Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу телеканала "Рустави 2" и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.По его словам, решение суда не было неожиданным для сотрудников телеканала, поэтому "Мтавари архи" как главное достижение Гварамия последних лет обязательно продолжит работу и будет бороться ради свободы."Мы продолжаем борьбу активнее, чем до сих пор, потому что сейчас у нас еще большая дополнительная причина того, чтобы бороться до конца, как всегда, для свободы. Не только ради свободы Ники. На этот раз государство поступило так, так захотела "Грузинская мечта", и сделала Нику Гварамия еще одним символом свободы страны", - сказал он.Габуния отметил, что единственная проблема, которая есть у телеканала, это финансовая."Единственная проблема, которая у нас есть, это финансовая, Ника тоже говорил об этом. И это тоже исходит из проблем страны. Потому что у нашей страны больше нет экономики, нет больше никакого достатка, плюс нас годами пытаются заглушить именно финансовыми проблемами. Но мы преодолеем и это", - отметил Габуния."Конечно, я уверен, что Ника не будет три с половиной года в тюрьме, очень скоро он будет на свободе", - добавил он. Уголовное дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави 2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года.Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года.Детали делаСогласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".

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