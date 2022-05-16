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На саммите ОДКБ принято совместное заявление
На саммите ОДКБ принято совместное заявление
ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов, говорится в итоговом заявлении... 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T17:41+0400
2022-05-16T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Лидеры стран ОДКБ в понедельник на саммите в Москве приняли совместное заявление в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации.В документе, в частности, отмечается, что страны ОДКБ:В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.Успех ОДКБ"Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании саммита.При этом в качестве примера он привел проведение миротворческой миссии в Казахстане, которая была осуществлена по просьбе руководства страны.После чего подчеркнул, что в рамках ОДКБ миротворцы применялись впервые, но это дало возможность выявить сильные стороны во взаимодействии спецслужб и военных, а также вопросы, над которыми предстоит работать.
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в мире, новости, политика, одкб, россия, владимир путин

На саммите ОДКБ принято совместное заявление

17:41 16.05.2022
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча лидеров государств - членов ОДКБ в Москве
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2022
© POOL
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ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов, говорится в итоговом заявлении организации
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Лидеры стран ОДКБ в понедельник на саммите в Москве приняли совместное заявление в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации.
В документе, в частности, отмечается, что страны ОДКБ:
серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисы в обход международного права, использованию силы или угрозы применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН;
озабочены селективным применением международного права, нежеланием считаться с законными интересами суверенных стран, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости;
удовлетворены уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повестки дня;
обеспокоены ситуацией в Афганистане и на других внешних границах ОДКБ, выражают готовность обеспечить безопасность рубежей;
подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и подтверждают готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО;
решительно осуждают любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии, выражают серьезную озабоченность в связи с попытками запретить символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом;
ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Успех ОДКБ

"Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании саммита.
При этом в качестве примера он привел проведение миротворческой миссии в Казахстане, которая была осуществлена по просьбе руководства страны.
"Контингент коллективных сил ОДКБ, введенных на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управляются в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", - напомнил Владимир Путин.
После чего подчеркнул, что в рамках ОДКБ миротворцы применялись впервые, но это дало возможность выявить сильные стороны во взаимодействии спецслужб и военных, а также вопросы, над которыми предстоит работать.
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