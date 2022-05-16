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На саммите ОДКБ принято совместное заявление

На саммите ОДКБ принято совместное заявление

ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов, говорится в итоговом заявлении... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T17:41+0400

2022-05-16T17:41+0400

2022-05-16T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Лидеры стран ОДКБ в понедельник на саммите в Москве приняли совместное заявление в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации.В документе, в частности, отмечается, что страны ОДКБ:В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.Успех ОДКБ"Взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества, на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации", - заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании саммита.При этом в качестве примера он привел проведение миротворческой миссии в Казахстане, которая была осуществлена по просьбе руководства страны.После чего подчеркнул, что в рамках ОДКБ миротворцы применялись впервые, но это дало возможность выявить сильные стороны во взаимодействии спецслужб и военных, а также вопросы, над которыми предстоит работать.

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в мире, новости, политика, одкб, россия, владимир путин