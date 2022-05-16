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На юге Грузии активно продолжается борьба с короедами
На юге Грузии активно продолжается борьба с короедами
Национальное лесное агентство борется с этим вредителем начиная с 2013 года 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T15:39+0400
2022-05-16T15:39+0400
2022-05-16T15:39+0400
национальное лесное агентство
самцхе-джавахети
боржоми
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Активные мероприятия против вредителя короеда-типографа продолжаются в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.Весной этого года Национальное агентство продовольствия в регионе Самцхе-Джавахети, в частности, Боржоми, Бакуриани, Ахалцихе, Адигени и Аспиндза разместило около трех тысяч специальных ловушек для привлечения вредителя.Высохшие деревья с территории убирают в рамках санитарной вырубки.Короед-типограф распространился в регионе Самцхе-Джавахети в 1950-х годах прошлого года и нанес огромный вред еловым лесам.По словам главы департамента по уходу и восстановлению леса Национального лесного агентства Георгия Хабеишвили, плато Боржоми являлся самым поврежденным местом в плане распространения данного вредителя."Из-за близости территории с населенным пунктом, плато Боржоми является основной рекреационной зоной и важно спасти его как для сохранения и улучшения туристического потенциала региона, так и для экологического положения", – заявил Хабеишвили.Национальное лесное агентство борется с вредителем на 26 тысячи гектарах земли с 2013 года. В 2013-2022 годах в целом уничтожено около 26 миллионов короедов-типографов.
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национальное лесное агентство, самцхе-джавахети, боржоми, бакуриани, новости, грузия
На юге Грузии активно продолжается борьба с короедами
Национальное лесное агентство борется с этим вредителем начиная с 2013 года
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Активные мероприятия против вредителя короеда-типографа продолжаются в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.
Весной этого года Национальное агентство продовольствия в регионе Самцхе-Джавахети, в частности, Боржоми, Бакуриани, Ахалцихе, Адигени и Аспиндза разместило около трех тысяч специальных ловушек для привлечения вредителя.
С помощью специальных ловушек происходит контроль количества вредителя и их уничтожение. Как отмечают в агентстве, результаты мониторинга прошлого года показали, что распространение вредителя и интенсивность высыхания еловых деревьев значительно сократились.
Высохшие деревья с территории убирают в рамках санитарной вырубки.
Короед-типограф распространился в регионе Самцхе-Джавахети в 1950-х годах прошлого года и нанес огромный вред еловым лесам.
По словам главы департамента по уходу и восстановлению леса Национального лесного агентства Георгия Хабеишвили, плато Боржоми являлся самым поврежденным местом в плане распространения данного вредителя.
"Из-за близости территории с населенным пунктом, плато Боржоми является основной рекреационной зоной и важно спасти его как для сохранения и улучшения туристического потенциала региона, так и для экологического положения", – заявил Хабеишвили.
Национальное лесное агентство борется с вредителем на 26 тысячи гектарах земли с 2013 года. В 2013-2022 годах в целом уничтожено около 26 миллионов короедов-типографов.