https://sputnik-georgia.ru/20220516/na-zapade-gruzii-k-kontsu-goda-poyavitsya-novyy-zapovednik-266661172.html

На западе Грузии к концу года появится новый заповедник

На западе Грузии к концу года появится новый заповедник

На территории будущего заказника водятся млекопитающие, занесенные в "Красный список" Грузии – медведи, рыси, выдры, реже кавказский олень и серна 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T08:02+0400

2022-05-16T08:02+0400

2022-05-16T08:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Новый заказник вскоре появится на территории Сачхерского района в южной части знаменитого Рачинского хребта в Земо Имерети, соответствующий законопроект инициировало правительство Грузии.Законопроект будет представлен парламентскому бюро в понедельник.Как отмечают авторы, общая площадь одной из разновидности охраняемых территорий – Кверетского заповедника – составит 14 797 га.Кроме того, в ущелье рек Джручула и Чихура представлены неорганические природные образования, для сохранения которых необходимы специальные мероприятия по уходу и восстановлению.На территории будущего заказника водятся млекопитающие, занесенные в "Красный список" Грузии – медведи, рыси, выдры, реже кавказский олень и серна.В силу статуса на охраняемой территории будет разрешено потребление некоторых возобновляемых природных ресурсов с учетом интересов проживающего вокруг него местного населения.Новый национальный парк в Гурии обретает реальные контуры >>Дата вступления законопроекта в силу – 1 января 2023 года. За это время будет создана администрация Кверетского заповедника из 23 человек.Для охраны природных комплексов и экосистемы национального и международного значения, отличающейся особой природной красотой, на территории Грузии в 20 веке начали создавать Национальные парки.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.

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грузия, новости, общество, национальный парк, экология в грузии, туризм