https://sputnik-georgia.ru/20220516/oppozitsionnye-zhurnalisty-obyavili-o-svoikh-planakh-po-podderzhke-gendirektora-telekanala-266684586.html

Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала

Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала

Акция в поддержку гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия пройдет в Тбилиси 18 мая 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T23:56+0400

2022-05-16T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители оппозиционных телеканалов проведут акцию в поддержку генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия в среду, 18 мая.Гварамия признан в понедельник виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.Ожидается, что шествие начнется на площади Республики. Затем его участники направятся к зданию парламента. Другие подробности пока неизвестны.Сегодня же после встречи руководства четырех основных оппозиционных телеканалов "Мтавари архи", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" с представителями НПО и ряда оппозиционных политических партий было сделано заявление, в котором СМИ призвали западных союзников поддержать их и Нику Гварамия, "чтобы не дать окончательно убить в Грузии демократию".

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