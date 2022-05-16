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Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала
Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала
Акция в поддержку гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия пройдет в Тбилиси 18 мая 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T23:56+0400
2022-05-16T23:56+0400
2022-05-17T00:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители оппозиционных телеканалов проведут акцию в поддержку генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия в среду, 18 мая.Гварамия признан в понедельник виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.Ожидается, что шествие начнется на площади Республики. Затем его участники направятся к зданию парламента. Другие подробности пока неизвестны.Сегодня же после встречи руководства четырех основных оппозиционных телеканалов "Мтавари архи", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" с представителями НПО и ряда оппозиционных политических партий было сделано заявление, в котором СМИ призвали западных союзников поддержать их и Нику Гварамия, "чтобы не дать окончательно убить в Грузии демократию".
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грузия, новости, политика, ника гварамия
Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала
23:56 16.05.2022 (обновлено: 00:07 17.05.2022)
Акция в поддержку гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия пройдет в Тбилиси 18 мая
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители оппозиционных телеканалов проведут акцию в поддержку генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия в среду, 18 мая.
Гварамия признан в понедельник виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
"Мы будем рады, если к нам присоединятся представители политических партий, сторонники. Мы будем рады тому, чем больше людей выразят солидарность с Никой и СМИ, но это акция СМИ, а не запланированная политиками акция", - сказала директор телеканала "Кавкасия" Нино Джангирашвили.
Ожидается, что шествие начнется на площади Республики. Затем его участники направятся к зданию парламента. Другие подробности пока неизвестны.
Сегодня же после встречи руководства четырех основных оппозиционных телеканалов "Мтавари архи", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" с представителями НПО и ряда оппозиционных политических партий было сделано заявление, в котором СМИ призвали западных союзников поддержать их и Нику Гварамия, "чтобы не дать окончательно убить в Грузии демократию".