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Премьер выразил соболезнования в связи со смертью публициста Армаза Санеблидзе
Премьер выразил соболезнования в связи со смертью публициста Армаза Санеблидзе
Глава правительства пособолезновал семье, друзьям и коллегам заслуженного журналиста Грузии 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T13:43+0400
2022-05-16T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования с связи кончиной известного публициста и общественного деятеля, заслуженного журналиста Грузии Армаза Санеблидзе.Армаз Санеблидзе скончался в возрасте 86 лет. Санеблидзе в разное время занимал руководящие должности в прессе и на телевидении. В 1977-1986 годах он был первым заместителем председателя Комитета телевидения и радиовещания, а в 1986-1989 годах – председателем.Армаз Санеблидзе был заслуженным журналистом Грузии, кавалером Ордена Чести и ордена Вахтанга Горгасали III степени.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, ираклий гарибашвили, кто ушел из жизни в 2022 году?, общество
Премьер выразил соболезнования в связи со смертью публициста Армаза Санеблидзе
13:43 16.05.2022 (обновлено: 13:47 16.05.2022)
Глава правительства пособолезновал семье, друзьям и коллегам заслуженного журналиста Грузии
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования с связи кончиной известного публициста и общественного деятеля, заслуженного журналиста Грузии Армаза Санеблидзе.
"Потеря такой выдающейся личности и образцового профессионала – большая утрата как для грузинской журналистики, так и для общества в целом. Выражаю соболезнования семье, друзьям и коллегам господина Армаза", – сказал Гарибашвили.
Армаз Санеблидзе скончался в возрасте 86 лет. Санеблидзе в разное время занимал руководящие должности в прессе и на телевидении. В 1977-1986 годах он был первым заместителем председателя Комитета телевидения и радиовещания, а в 1986-1989 годах – председателем.
Армаз Санеблидзе был заслуженным журналистом Грузии, кавалером Ордена Чести и ордена Вахтанга Горгасали III степени.