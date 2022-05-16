https://sputnik-georgia.ru/20220516/premer-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-armaza-saneblidze-266668705.html

Премьер выразил соболезнования в связи со смертью публициста Армаза Санеблидзе

Премьер выразил соболезнования в связи со смертью публициста Армаза Санеблидзе

Глава правительства пособолезновал семье, друзьям и коллегам заслуженного журналиста Грузии 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T13:43+0400

2022-05-16T13:43+0400

2022-05-16T13:47+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

общество

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования с связи кончиной известного публициста и общественного деятеля, заслуженного журналиста Грузии Армаза Санеблидзе.Армаз Санеблидзе скончался в возрасте 86 лет. Санеблидзе в разное время занимал руководящие должности в прессе и на телевидении. В 1977-1986 годах он был первым заместителем председателя Комитета телевидения и радиовещания, а в 1986-1989 годах – председателем.Армаз Санеблидзе был заслуженным журналистом Грузии, кавалером Ордена Чести и ордена Вахтанга Горгасали III степени.

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культура, грузия, новости, ираклий гарибашвили, кто ушел из жизни в 2022 году?, общество