https://sputnik-georgia.ru/20220516/prigovor-gvaramiya-budet-obzhalovan-v-apellyatsionnom-sude--advokat-266669788.html

Приговор Гварамия будет обжалован в апелляционном суде – адвокат

Приговор Гварамия будет обжалован в апелляционном суде – адвокат

Садзаглишвили выступил с критикой в адрес властей и назвал арест Гварамия политическим решением 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T14:29+0400

2022-05-16T14:29+0400

2022-05-16T14:29+0400

ника гварамия

тбилисский городской суд

грузия

новости

политика

кибар халваши

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Решение Тбилисского городского суда в отношении гендиректора грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия будет обжаловано в апелляционном суде, заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Садзаглишвили выступил с критикой в адрес властей и назвал арест Гварамия политическим решением."Факт на лицо, что все не приемлемые для властей лица подвергаются гонениям. И что репрессивная машина заработала и по отношению к представителям медиа. Ника Гварамия был взят в политический плен, и его освобождение будет, естественно, политическим решением, так же как и задержание", – отметил он.Кроме того, адвокат подчеркнул, что телеканал "Рустави 2" был самым успешным именно во время пребывания Гварамия на посту директора."Как по доходом от рекламы, так и телевизионным рейтингам. Если вы сейчас посмотрите на доходы телеканала от рекламы и ее рейтинг, то поймете, почему происходят гонения на Гварамия", – добавил Садзаглишвили.Уголовное дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави 2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года.Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2" до июля 2019 года.Детали делаСогласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Согласно грузинскому законодательству, самое строгое наказание поглощает менее строгое, соответственно, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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ника гварамия, тбилисский городской суд, грузия, новости, политика, кибар халваши, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв