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"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия
Организация готова оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T10:50+0400
2022-05-16T10:50+0400
2022-05-16T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" выразила готовность брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил 16 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram.Так Рогозин прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
роскосмос, россия, в мире, новости, дмитрий рогозин
"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия
Организация готова оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik.
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" выразила готовность брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил 16 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram
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"Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Так Рогозин прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".