https://sputnik-georgia.ru/20220516/roskosmos-vyrazil-gotovnost-vzyat-pod-upravlenie-natsionaliziruemye-predpriyatiya-266662908.html

"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия

"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия

Организация готова оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T10:50+0400

2022-05-16T10:50+0400

2022-05-16T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" выразила готовность брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил 16 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram.Так Рогозин прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".

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роскосмос, россия, в мире, новости, дмитрий рогозин