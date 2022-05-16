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https://sputnik-georgia.ru/20220516/roskosmos-vyrazil-gotovnost-vzyat-pod-upravlenie-natsionaliziruemye-predpriyatiya-266662908.html
"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия
Организация готова оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T10:50+0400
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роскосмос
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новости
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" выразила готовность брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил 16 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram.Так Рогозин прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
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роскосмос, россия, в мире, новости, дмитрий рогозин

"Роскосмос" выразил готовность взять под управление национализируемые предприятия

10:50 16.05.2022
© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2022
© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov
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Организация готова оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" выразила готовность брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил 16 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram.

"Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так Рогозин прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
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