https://sputnik-georgia.ru/20220516/sammit-odkb-v-moskve-kakoy-otvet-voennyy-blok-gotovit-nato---video-266679748.html
Саммит ОДКБ в Москве: какой ответ военный блок готовит НАТО? - видео
Саммит ОДКБ в Москве: какой ответ военный блок готовит НАТО? - видео
Как ОДКБ намерена бороться с новыми вызовами и какой ответ военный блок готовит НАТО? Эти и другие вопросы главы стран-участниц обсуждают на юбилейном саммите... 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T20:35+0400
2022-05-16T20:35+0400
2022-05-16T20:39+0400
видео
россия
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/10/266679589_13:0:2788:1561_1920x0_80_0_0_195577af77ee31de4ba96f43cb7a49e8.png
В конце XX века, 30 лет назад, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности – с него началась история военного блока.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/10/266679589_360:0:2441:1561_1920x0_80_0_0_96cdc9d7cea00e5ed943526915b828ab.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео
Саммит ОДКБ в Москве: какой ответ военный блок готовит НАТО? - видео
20:35 16.05.2022 (обновлено: 20:39 16.05.2022)
Как ОДКБ намерена бороться с новыми вызовами и какой ответ военный блок готовит НАТО? Эти и другие вопросы главы стран-участниц обсуждают на юбилейном саммите в Москве
В конце XX века, 30 лет назад, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности – с него началась история военного блока.