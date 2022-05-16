https://sputnik-georgia.ru/20220516/sammit-odkb-v-moskve-kakoy-otvet-voennyy-blok-gotovit-nato---video-266679748.html

Саммит ОДКБ в Москве: какой ответ военный блок готовит НАТО? - видео

Саммит ОДКБ в Москве: какой ответ военный блок готовит НАТО? - видео

Как ОДКБ намерена бороться с новыми вызовами и какой ответ военный блок готовит НАТО? Эти и другие вопросы главы стран-участниц обсуждают на юбилейном саммите... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T20:35+0400

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В конце XX века, 30 лет назад, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности – с него началась история военного блока.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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