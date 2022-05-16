https://sputnik-georgia.ru/20220516/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-266661356.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

На Грузию приходится 16% от общего объема природного газа, экспортируемого из Азербайджана 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T08:32+0400

2022-05-16T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Поставки газа из Азербайджана в Грузию составили 1,2 миллиарда кубометров за январь апрель 2022 года, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в TwitterЗа первые четыре месяца текущего года в Азербайджане было добыто 15,7 млрд кубометров газа, что на 14,4% больше в годовом сравнении. Из данного объема добычи на экспорт было направлено 7,6 млрд кубометров газа, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Sputnik Азербайджан.Министр отметил, что в январе-апреле 2022 года в Европу было направлено 46% экспорта газа, в Турцию – 38% и Грузию – 16%.Шахбазов также отметил, что за четыре месяца текущего года в Азербайджане было добыто 11,1 млн тонн нефти, из которых на экспорт были направлены 9 млн тонн.Напомним, поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года.TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортироваться 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза – до 20 млрд кубометров в год.

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