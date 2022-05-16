https://sputnik-georgia.ru/20220516/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-kinopremiey-oskar-266681626.html

Тест: насколько хорошо вы знакомы с кинопремией "Оскар"

Тест: насколько хорошо вы знакомы с кинопремией "Оскар"

Ровно 93 года назад в США состоялась первая церемония вручения "Оскара", на которой присутствовало около 250 человек 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T21:47+0400

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тесты

кинопремия "оскар"

интерактив

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Впервые церемония вручения премий американской киноакадемии состоялась 16 мая 1929 года в отеле Roosevelt в Голливуде. Название "Оскар" тогда еще не использовалось, всем номинантам были вручены так называемые "Благодарственные отзывы".Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с интересными фактами о церемониях вручения "Оскара".

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тесты, кинопремия "оскар", интерактив, тесты