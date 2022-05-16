https://sputnik-georgia.ru/20220516/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-16-do-22-maya-266662426.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 мая

Максимальная температура воздуха на этой неделе будет 27 градусов тепла, прогнозируют метеорологи 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T10:19+0400

2022-05-16T10:19+0400

2022-05-16T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами облачную и дождливую, местами ясную погоду.В понедельник, 16 мая, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Синоптики прогнозируют и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14.Во вторник, 17 мая, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 05:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15.В среду, 18 мая, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16.В четверг, 19 мая, погода в столице Грузии будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 05:37. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 14 градусов. А днем поднимется максимум 27 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:17.В пятницу, 20 мая, в Тбилиси утром погода будет преимущественно ясной, однако со второй половины дня ожидается частичная облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:36. Минимальная температура воздуха ночью будет до 16 градусов. А днем – максимум 26 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:18.В субботу, 21 мая, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 05:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов. А днем температура поднимется максимум до 22 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:19.В воскресенье, 22 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов. А днем поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20.

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точный прогноз погоды в тбилиси, погода, грузия, новости, тбилиси, общество