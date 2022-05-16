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В Сигнахи пройдет выставка "Японская сакура"

В Сигнахи пройдет выставка "Японская сакура"

В Японии красота и недолговечность цветов сакуры часто сравнивается с мимолетностью человеческой жизни 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Фотовыставка "Японская сакура 2022" пройдет в Национальном музее города Сигнахи (регион Кахети) с 18 мая по 30 июня, говорится в сообщении посольства Японии в Грузии.На выставке "Японская сакура 2022" будут представлены фотографии сакуры, сделанные первым секретарем посольства Японии господином Иманиши Такао в Японии.Сакура – символ Японии. Дерево цветет весной всего две недели, расцветает и очень быстро исчезает. Именно поэтому Сакура символизирует недолговечность и мимолетность жизни.Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Грузией. В связи с этой юбилейной датой посольство планирует проводить различные мероприятия в течение года. Уже состоялось несколько культурных мероприятий.

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грузия, новости, культура, япония, кахети, сигнахи