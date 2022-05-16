https://sputnik-georgia.ru/20220516/vladelets-rustavi-2-podaet-novyy-isk-v-sud-i-trebuet-vozmescheniya-mnogomillionnogo-uscherba-266673880.html

Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба

Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба

Халваши утверждает, что причиненный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2" 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T17:13+0400

2022-05-16T17:13+0400

2022-05-16T17:13+0400

rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

кибар халваши

ника гварамия

новости

грузия

тбилисский городской суд

страсбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22893/49/228934965_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_5325586f5a64dcf4809bbf45de39323d.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Владелец телекомпании "Рустави-2" Кибар Халваши на основании сегодняшнего обвинительного приговора по уголовному делу о нанесении ущерба телекомпании собирается подать гражданский иск в суд, чтобы виновные возместили "Рустави-2" многомиллионный ущерб, говорится в его заявлении.Тбилисский городской суд 16 мая признал гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями и нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,7 миллиона лари и приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Также был признан виновным бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения.По словам Халваши, сегодняшнее решение подтверждает простую юридическую истину о том, что бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия с согласия тогдашних незаконных владельцев телекомпании умышленно нанес "Рустави-2" финансовый ущерб на 6,7 млн лари, заключив сделку с "Интер медиа".Халваши утверждает, что упомянутый ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2", который был возвращен законному владельцу в 2019 году по решениям судов Грузии и Страсбурга.Мотивом причинения ущерба "Рустави-2", как считает Халваши, послужило то обстоятельство, что, по мнению тогдашних незаконных владельцев и генерального директора телекомпании, "Рустави-2" все равно вернули бы законному владельцу.Гварамия, который занимал пост гендиректора рейтингового на то время оппозиционного "Рустави-2" до июля 2019 года, были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави-2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб.Что касается еще одного фигуранта дела – директора компании "Интер медиа плюс" Зураба Иашвили, то суд его полностью оправдал. Иашвили были предъявлены обвинения в "Коммерческом подкупе" и в "Изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков".

страсбург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, кибар халваши, ника гварамия, новости, грузия, тбилисский городской суд, страсбург