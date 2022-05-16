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Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба
Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба
Халваши утверждает, что причиненный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2" 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T17:13+0400
2022-05-16T17:13+0400
2022-05-16T17:13+0400
rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
кибар халваши
ника гварамия
новости
грузия
тбилисский городской суд
страсбург
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Владелец телекомпании "Рустави-2" Кибар Халваши на основании сегодняшнего обвинительного приговора по уголовному делу о нанесении ущерба телекомпании собирается подать гражданский иск в суд, чтобы виновные возместили "Рустави-2" многомиллионный ущерб, говорится в его заявлении.Тбилисский городской суд 16 мая признал гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями и нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,7 миллиона лари и приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Также был признан виновным бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения.По словам Халваши, сегодняшнее решение подтверждает простую юридическую истину о том, что бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия с согласия тогдашних незаконных владельцев телекомпании умышленно нанес "Рустави-2" финансовый ущерб на 6,7 млн лари, заключив сделку с "Интер медиа".Халваши утверждает, что упомянутый ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2", который был возвращен законному владельцу в 2019 году по решениям судов Грузии и Страсбурга.Мотивом причинения ущерба "Рустави-2", как считает Халваши, послужило то обстоятельство, что, по мнению тогдашних незаконных владельцев и генерального директора телекомпании, "Рустави-2" все равно вернули бы законному владельцу.Гварамия, который занимал пост гендиректора рейтингового на то время оппозиционного "Рустави-2" до июля 2019 года, были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави-2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб.Что касается еще одного фигуранта дела – директора компании "Интер медиа плюс" Зураба Иашвили, то суд его полностью оправдал. Иашвили были предъявлены обвинения в "Коммерческом подкупе" и в "Изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков".
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rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, кибар халваши, ника гварамия, новости, грузия, тбилисский городской суд, страсбург
Владелец "Рустави-2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба
Халваши утверждает, что причиненный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2"
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Владелец телекомпании "Рустави-2" Кибар Халваши на основании сегодняшнего обвинительного приговора по уголовному делу о нанесении ущерба телекомпании собирается подать гражданский иск в суд, чтобы виновные возместили "Рустави-2" многомиллионный ущерб, говорится в его заявлении.
Тбилисский городской суд 16 мая признал гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями и нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,7 миллиона лари и приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Также был признан виновным бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения.
"Призываю виновных полностью возместить многомиллионный ущерб телекомпании. Для этого на основании приговора по уголовному делу я немедленно подам гражданский иск в суд", - говорится в заявлении Кибара Халваши, переданном телеканалом "Рустави-2".
По словам Халваши, сегодняшнее решение подтверждает простую юридическую истину о том, что бывший генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия с согласия тогдашних незаконных владельцев телекомпании умышленно нанес "Рустави-2" финансовый ущерб на 6,7 млн лари, заключив сделку с "Интер медиа".
Халваши утверждает, что упомянутый ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на "Рустави-2", который был возвращен законному владельцу в 2019 году по решениям судов Грузии и Страсбурга.
Мотивом причинения ущерба "Рустави-2", как считает Халваши, послужило то обстоятельство, что, по мнению тогдашних незаконных владельцев и генерального директора телекомпании, "Рустави-2" все равно вернули бы законному владельцу.
Гварамия, который занимал пост гендиректора рейтингового на то время оппозиционного "Рустави-2" до июля 2019 года, были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави-2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб.
Дело касается событий, которые произошли после того, как в 2015 году бывший владелец "Рустави-2" Кибар Халваши начал правовой спор о возвращении телекомпании. Дело завершилось победой Халваши, телеканал сменил владельцев в июле 2019 года.
Что касается еще одного фигуранта дела – директора компании "Интер медиа плюс" Зураба Иашвили, то суд его полностью оправдал. Иашвили были предъявлены обвинения в "Коммерческом подкупе" и в "Изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков".