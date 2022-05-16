https://sputnik-georgia.ru/20220516/vlasti-gruzii-schitayut-neobosnovannym-uroven-podorozhaniya-topliva--266672445.html

Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива

Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива

Агентство конкуренции уже предоставило правительству промежуточный отчет о состоянии на рынке топлива в Грузии 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T15:46+0400

2022-05-16T15:46+0400

2022-05-16T15:51+0400

экономика

новости

грузия

леван давиташвили

цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Топливо в Грузии подорожало непропорционально ценам на мировом рынке, в связи с чем планируются переговоры с представителями розничных торговых сетей и импортерами, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Агентство конкуренции уже предоставило правительству промежуточный отчет о состоянии на рынке топлива в Грузии. Как отметил Давиташвили, были сделаны интересные умозаключения. В этой связи, по его словам, необходимо больше коммуникации с представителями розничных торговых сетей и импортерами топлива. В течение недели, уже начиная с сегодняшнего дня, экономическая команда правительства начнет проводить встречи. Министр ожидает, что компании либо подтвердят правильность выводов Агентства конкуренции и понизят цены, либо представят твердые аргументы нынешнего роста цен. При этом Давиташвили выразил сомнения, что подобные аргументы могут быть. "Считаем, это даст определенный результат, что очень важно для населения... Мы все же ожидаем, что цены на топливо еще должны понизиться", – подчеркнул Давиташвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,3 доллара).

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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, цены на топливо