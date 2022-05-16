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Ядерная война из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Мнение эксперта
Ядерная война из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Мнение эксперта
Финляндия и Швеция вступят в НАТО под внешним принуждением, что сделает их гипотетической целью для ВС России. Смотрите в видео, что заявил по этому вопросу... 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T00:08+0400
2022-05-16T00:08+0400
2022-05-16T00:08+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
экспертное мнение
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В интервью "Sputnik на русском" Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил риски вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению эксперта, вопрос вступления этих стран в альянс уже решен, остались только формальности. Какие планы у США в Арктике и почему прямой военный конфликт России и НАТО вероятен как никогда? Смотрите видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео
Ядерная война из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Мнение эксперта
Финляндия и Швеция вступят в НАТО под внешним принуждением, что сделает их гипотетической целью для ВС России. Смотрите в видео, что заявил по этому вопросу эксперт Алексей Мухин.
В интервью "Sputnik на русском" Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил риски вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению эксперта, вопрос вступления этих стран в альянс уже решен, остались только формальности. Какие планы у США в Арктике и почему прямой военный конфликт России и НАТО вероятен как никогда? Смотрите видео.