https://sputnik-georgia.ru/20220516/yadernaya-voyna-iz-za-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-mnenie-eksperta-266659426.html

Ядерная война из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Мнение эксперта

Ядерная война из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Мнение эксперта

Финляндия и Швеция вступят в НАТО под внешним принуждением, что сделает их гипотетической целью для ВС России. Смотрите в видео, что заявил по этому вопросу... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T00:08+0400

2022-05-16T00:08+0400

2022-05-16T00:08+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

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В интервью "Sputnik на русском" Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил риски вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению эксперта, вопрос вступления этих стран в альянс уже решен, остались только формальности. Какие планы у США в Арктике и почему прямой военный конфликт России и НАТО вероятен как никогда? Смотрите видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео