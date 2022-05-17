Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220517/bolnisskiy-muzey-poluchil-priznanie-na-konkurse-muzey-goda-evropy-266699115.html
Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"
Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"
Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию уникальной атмосферой 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T15:26+0400
2022-05-17T15:14+0400
болниси
культура
грузия
новости
европа
совет европы
национальный музей грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249045641_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_27618f26830ccdac40b8db4400c82f0a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Болнисский музей стал финальным номинантом конкурса "Музей года Европы - 2022" Европейского музейного форума, сообщают в Нацмузее Грузии.Премия "Европейский музей года" (EMYA) была учреждена в 1977 году под эгидой Совета Европы. Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей своей уникальной атмосферой, презентациями, творческим подходом и так далее.Премия "Европейский музей года" подчеркивает важность сохранения и популяризации культурного наследия Европы. В конкурсе могут принять участие 47 государств-членов Совета Европы.Церемония награждения участников Европейского конкурса музеев 2022 года (EMYA 2022) состоялась 7 мая в городе Тарту (Эстония). Там Болнисскому музею был вручен диплом "За значительный вклад в повышение качества общественного участия в работе музея".В музее отмечают, что это важный шаг на пути к признанию и популяризации учреждений культуры Грузии.Грузия впервые участвовала в конкурсе в 2016 году, тогда в конкурсе был представлен Историко-этнографический музей Сванети. Музей был номинирован среди кандидатов в лучшие музеи Европы.
болниси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249045641_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_1a7ff206306d978dad89b6c2e21466be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
болниси, культура, грузия, новости, европа, совет европы, национальный музей грузии

Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"

15:26 17.05.2022
© Photo: courtesy of The National Museum Новый музей в Болниси
Новый музей в Болниси - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2022
© Photo: courtesy of The National Museum
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию уникальной атмосферой
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Болнисский музей стал финальным номинантом конкурса "Музей года Европы - 2022" Европейского музейного форума, сообщают в Нацмузее Грузии.
Премия "Европейский музей года" (EMYA) была учреждена в 1977 году под эгидой Совета Европы. Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей своей уникальной атмосферой, презентациями, творческим подходом и так далее.
© Courtesy of Georgian National Museum Музей Болниси
Музей Болниси - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2022
Музей Болниси
© Courtesy of Georgian National Museum
Премия "Европейский музей года" подчеркивает важность сохранения и популяризации культурного наследия Европы. В конкурсе могут принять участие 47 государств-членов Совета Европы.
Церемония награждения участников Европейского конкурса музеев 2022 года (EMYA 2022) состоялась 7 мая в городе Тарту (Эстония). Там Болнисскому музею был вручен диплом "За значительный вклад в повышение качества общественного участия в работе музея".
В музее отмечают, что это важный шаг на пути к признанию и популяризации учреждений культуры Грузии.
Грузия впервые участвовала в конкурсе в 2016 году, тогда в конкурсе был представлен Историко-этнографический музей Сванети. Музей был номинирован среди кандидатов в лучшие музеи Европы.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0