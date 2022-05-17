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Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"
Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"
Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию уникальной атмосферой 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T15:26+0400
2022-05-17T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Болнисский музей стал финальным номинантом конкурса "Музей года Европы - 2022" Европейского музейного форума, сообщают в Нацмузее Грузии.Премия "Европейский музей года" (EMYA) была учреждена в 1977 году под эгидой Совета Европы. Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей своей уникальной атмосферой, презентациями, творческим подходом и так далее.Премия "Европейский музей года" подчеркивает важность сохранения и популяризации культурного наследия Европы. В конкурсе могут принять участие 47 государств-членов Совета Европы.Церемония награждения участников Европейского конкурса музеев 2022 года (EMYA 2022) состоялась 7 мая в городе Тарту (Эстония). Там Болнисскому музею был вручен диплом "За значительный вклад в повышение качества общественного участия в работе музея".В музее отмечают, что это важный шаг на пути к признанию и популяризации учреждений культуры Грузии.Грузия впервые участвовала в конкурсе в 2016 году, тогда в конкурсе был представлен Историко-этнографический музей Сванети. Музей был номинирован среди кандидатов в лучшие музеи Европы.
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болниси, культура, грузия, новости, европа, совет европы, национальный музей грузии
Болнисский музей получил признание на конкурсе "Музей года Европы"
Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию уникальной атмосферой
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Болнисский музей стал финальным номинантом конкурса "Музей года Европы - 2022" Европейского музейного форума, сообщают в Нацмузее Грузии.
Премия "Европейский музей года" (EMYA) была учреждена в 1977 году под эгидой Совета Европы. Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей своей уникальной атмосферой, презентациями, творческим подходом и так далее.
Премия "Европейский музей года" подчеркивает важность сохранения и популяризации культурного наследия Европы. В конкурсе могут принять участие 47 государств-членов Совета Европы.
Церемония награждения участников Европейского конкурса музеев 2022 года (EMYA 2022) состоялась 7 мая в городе Тарту (Эстония). Там Болнисскому музею был вручен диплом "За значительный вклад в повышение качества общественного участия в работе музея".
В музее отмечают, что это важный шаг на пути к признанию и популяризации учреждений культуры Грузии.
Грузия впервые участвовала в конкурсе в 2016 году, тогда в конкурсе был представлен Историко-этнографический музей Сванети. Музей был номинирован среди кандидатов в лучшие музеи Европы.