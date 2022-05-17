https://sputnik-georgia.ru/20220517/chto-ne-stoit-delat-vo-vremya-zaryadki-batarei-smartfona-266699952.html
Что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона?
Что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона?
Пользоваться смартфоном, пока он заряжается, не рекомендуется, предупредил эксперт 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T19:02+0400
2022-05-17T19:02+0400
2022-05-17T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.Аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его "в ноль" и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь, отметил он. Чтобы не "убить" батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80 процентов, уточнил эксперт.Пользоваться смартфоном, пока он заряжается, не рекомендуется, предупредил эксперт. По его словам, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости."Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше", – сказал Смирнов.Людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, он предложил два способа ускорить зарядку устройства."Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения", – посоветовал Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.Кроме того, не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя, добавил эксперт.
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в мире, новости, общество
Что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона?
Пользоваться смартфоном, пока он заряжается, не рекомендуется, предупредил эксперт
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.
Аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его "в ноль" и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь, отметил он. Чтобы не "убить" батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80 процентов, уточнил эксперт.
"Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80 процентов: увидели 20 процентов – поставили на зарядку, увидели 80 процентов – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего", – сказал Смирнов в интервью радио Sputnik.
Пользоваться смартфоном, пока он заряжается, не рекомендуется, предупредил эксперт. По его словам, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.
"Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше", – сказал Смирнов.
Людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, он предложил два способа ускорить зарядку устройства.
"Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения", – посоветовал Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.
Кроме того, не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя, добавил эксперт.