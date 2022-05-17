https://sputnik-georgia.ru/20220517/evseev-o-grandioznykh-perspektivakh-sotrudnichestva-odkb-s-kitaem-i-iranom---video-266704838.html

Евсеев о грандиозных перспективах сотрудничества ОДКБ с Китаем и Ираном - видео

Евсеев о грандиозных перспективах сотрудничества ОДКБ с Китаем и Ираном - видео

В Москве прошел юбилейный саммит ОДКБ, в котором приняли участие лидеры всех шести стран - членов организации 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T16:56+0400

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О чем говорили лидеры государств? Что даст организации сотрудничество с ШОС? Какие учения необходимо проводить в сегодняшних условиях? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев

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россия, одкб, иран, китай, мультимедиа, видео, видео