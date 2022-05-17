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Годовая инфляция в Грузии и соседних странах - апрель 2022

Годовая инфляция в Грузии и соседних странах - апрель 2022

Как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой значительно выросла инфляция 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T20:33+0400

2022-05-17T20:33+0400

2022-05-17T20:33+0400

грузия

экономика

инфографика

инфляция

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Рост цен отразился и на грузинском рынке, в апреле 2022 года инфляция, несмотря на снижение по сравнению с началом года, осталась на высоком уровне 12,8%. В Национальном банке Грузии отметили, что если ранее 2022 год считался периодом снижения глобальной инфляции, то события на Украине создали новые риски инфляционные риски. В частности, антироссийские санкции и ограничения на поставки привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.Что касается стран-соседей, то в России годовая инфляция в стране незначительно ускорилась на 29 апреля до 17,73% с 17,7% неделей ранее. Банк России ранее представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.Годовая инфляция в Турции по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее. Только за апрель рост потребительских цен составил 7,25%.Согласно информации Госкомстата Азербайджана, в апреле годовая инфляция в стране составила 12,4%. В апреле текущего года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,7%. В годовом сравнении данный показатель составил 118,4%.В Армении годовая инфляция в апреле 2022 года составила 8,4%. Внутренний торговый оборот в Армении с 1 января по 20 апреля 2022 года вырос примерно на 1 миллиард по сравнению с тем же периодом 2021 года, что, по словам премьера Никола Пашиняна, частично обусловлено инфляцией.

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грузия, экономика, инфографика, инфляция, инфографика