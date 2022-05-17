https://sputnik-georgia.ru/20220517/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-266703810.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Кратковременный дождь, временами ветер и солнце - что говорят синоптики о погоде в стране? 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T16:44+0400
2022-05-17T16:44+0400
2022-05-17T16:45+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248403_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_9d99a6e1500e109f679bff279088b76e.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Теплая и преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Грузии в течение ближайших дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха 18-19 мая в низине составит плюс 23-28 градусов, а 20 мая упадет до плюс 17-22 градусов. А вот 21 мая вновь распогодится и потеплеет.В Тбилиси 18 мая будет погода без осадков, а 19-20 мая в столице ожидается кратковременный дождь, временами сильный ветер. Температура воздуха 18-19 мая составит плюс 24-26 градусов, а 20 мая плюс 18-20 градусов.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248403_395:288:2741:2047_1920x0_80_0_0_9ceb72328c85e6b9a5715af5f8827963.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси, общество
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
16:44 17.05.2022 (обновлено: 16:45 17.05.2022)
Кратковременный дождь, временами ветер и солнце - что говорят синоптики о погоде в стране?
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Теплая и преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Грузии в течение ближайших дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По информации метеорологов, в стране 18 мая сохранится теплая и в основном ясная погода. В дни 19 и 20 мая временами ожидается дождливая и ветреная погода.
Температура воздуха 18-19 мая в низине составит плюс 23-28 градусов, а 20 мая упадет до плюс 17-22 градусов. А вот 21 мая вновь распогодится и потеплеет.
В Тбилиси 18 мая будет погода без осадков, а 19-20 мая в столице ожидается кратковременный дождь, временами сильный ветер. Температура воздуха 18-19 мая составит плюс 24-26 градусов, а 20 мая плюс 18-20 градусов.