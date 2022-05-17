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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

Кратковременный дождь, временами ветер и солнце - что говорят синоптики о погоде в стране? 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Теплая и преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Грузии в течение ближайших дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха 18-19 мая в низине составит плюс 23-28 градусов, а 20 мая упадет до плюс 17-22 градусов. А вот 21 мая вновь распогодится и потеплеет.В Тбилиси 18 мая будет погода без осадков, а 19-20 мая в столице ожидается кратковременный дождь, временами сильный ветер. Температура воздуха 18-19 мая составит плюс 24-26 градусов, а 20 мая плюс 18-20 градусов.

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погода, грузия, новости, тбилиси, общество