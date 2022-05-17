https://sputnik-georgia.ru/20220517/kakim-budet-leto-2022-narodnye-primety-266695669.html

Каким будет лето 2022: народные приметы

Каким будет лето 2022: народные приметы

Лето вот-вот наступит – самый любимый сезон детей и взрослых, соответственно, многих интересует, какой будет пора долгожданных каникул и отпусков в 2022 году 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T14:01+0400

2022-05-17T14:01+0400

2022-05-17T14:26+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24186/62/241866213_0:18:2000:1143_1920x0_80_0_0_c86e7a24ab0b93de65bfde2dbb4cea85.jpg

Погода предстоящим лето, по прогнозам синоптиков, устойчивостью отличаться не будет – летнюю жару будут сменять облачность, проливные дожди, а порой и холодные, порывистые ветры.Прогнозы метеорологов, тем более долгосрочные, в отличие от предсказаний по народным приметам, которым следовали наши предки, часто не сбываются.Sputnik Грузия собрал народные приметы, по которым можно узнать, каким будет лето в 2022-м и правильно спланировать свой отпуск.Каким будет лето 2022?По народным приметам, каким будет наступающее лето, определяли по церковным праздникам задолго до его наступления.Например, в ночь перед Крещением Господним по фазе Луны определяли, будет ли лето дождливым. Луна на Крещение в 2022-м была убывающей, значит особых ливней летом не предвидится, а ясное небо в праздник – примета, что лето будет теплым.По народным приметам, погода летом будет такой, какой была на Благовещение Пресвятой Богородицы. В этом году погода на Благовещение была теплой, но с переменной облачностью, следовательно, таким ожидается и лето.О том, каким будет лето, судили и на Пасху – жаркий летний сезон обещала теплая и солнечная погода, а пасмурный денек предвещал холодное и дождливое лето. По приметам, если на Пасху выдался ясный и теплый денек, это указывает на то, что и лето будет солнечным.Народные приметыС давних пор народные приметы, предсказывающие погоду по природным явлениям, растениям и по поведению насекомых, птиц и зверей, которые собирали и проверяли веками, помогают нам определить, каким будет лето.Например, изобилие майских жуков – примета, предсказывающая жаркое лето, а, возможно, и засуху.Лето по народным приметам ожидается дождливым и ветреным, если жаворонок вьет гнездо на бугорке, а если в ямке – сухим и теплым.Теплым и продолжительным будет летний сезон, если снег весной тает с северной стороны муравейника, ну а если с южной – это примета, предсказывающая холодное и короткое лето.По приметам лето будет сухое, если дуб зазеленел раньше ясеня, а если у березы много сока – лето ожидается дождливым.Жарким и долгим будет летний сезон, если весной летает много паутины, ну а если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне – это примета, сулящая холодное лето.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки